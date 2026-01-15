MAKRON ŠALJE RATNI BROD NA GRENLAND: Francuska upozorila na 'novi kolonijalizam'

Francuska će uskoro poslati ratni brod, avione i dodatne vojnike na Grenland, izjavio je danas francuski predsednik Emanuel Makron. Iako se u svojim izjavama nije direktno osvrnuo na pretnje predsednika SAD Donalda Trampa o preuzimanju tog teritorija, Makron je upozorio na pojavu „novog kolonijalizma“ i na izjave koje „seju sumnju, čak i među saveznicima“.

Makron je to saopštio u novogodišnjem govoru pripadnicima francuskih oružanih snaga, naglasivši da je manji broj francuskih vojnika već poslat na Grenland na zahtev Danske.

Oni su se tamo pridružili snagama iz Norveške, Švedske i Nemačke.

Jačanje kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga

- Naši vojnici će u narednim danima biti dodatno ojačani kopnenim, pomorskim i vazdušnim snagama - rekao je Makron.

On nije iznosio detalje, ali prema dostupnim informacijama najmanje jedan francuski ratni brod i nekoliko aviona već su na putu ka severnom Atlantiku.

Makron je poručio da je ispravna uloga Francuske da bude „uz suverenu državu kako bi zaštitila njenu teritoriju“, rekao je u obraćanju vojsci.

„Novi kolonijalizam“ i destabilizacija sveta

Iako su raspoređivanja zvanično predstavljena kao signal spremnosti NATO-a da brani Grenland od potencijalnih pretnji iz Rusije ili Kine, Makronove druge izjave snažno upućuju na to da je jačanje vojnih snaga odgovor na američke pretnje.

- Na nekim mestima na delu je novi kolonijalizam - rekao je Makron. - Postoji diskurs koji seje sumnju, čak i među saveznicima.

Dodao je da Evropa danas ima „konkurente koje nije očekivala“, kao i da živimo u svetu u kojem su se „snage destabilizacije ponovo probudile“, rekao je Makron.

Francuski zvaničnici istakli su da Pariz ne očekuje da bi se njegove snage mogle naći pod napadom američkih saveznika unutar NATO-a. Cilj raspoređivanja nije vojna konfrontacija, već politički i simbolički efekat.

Poruka Vašingtonu i američkoj vojsci

Prema navodima francuskih zvaničnika, raspoređivanje snaga usmereno je ka javnom mnjenju u Sjedinjenim Američkim Državama, a posebno unutar američkih oružanih snaga.



Minimalno evropsko vojno prisustvo, priznaju francuski zvaničnici, ne bi moglo da odbrani Grenland od američkog napada. Ipak, evropske zemlje se nadaju da bi takav potez mogao da natera predsednika SAD Donalda Trampa da preispita svoje stavove i ojača one glasove u SAD koji su već osudili njegov agresivan rečnik prema saveznicima, poručili su francuski izvori.

