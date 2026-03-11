HOROR! Učiteljica na zameni deci dala gumene bombone sa marihuanom: Troje hitno prebačeno u bolnicu

Proslava rođendana u jednoj osnovnoj školi u Kaliforniji pretvorila se u horor nakon što je zamenska učiteljica deci dala gumene bombone sa marihuanom nakon čega je troje mališana hitno prebačeno u bolnicu.

Incident se dogodio na proslavi rođendana jednog osmogodišnjeg učenika, preneo je Daily Mail.

Učiteljica na zameni Feliša Bojd (59), optužena je da je dala mladim đacima, trojici braće, uzrasta od osam do 11 godina, "slatkiše sa kanabisom" dok je bila na dužnosti u vanškolskom programu u osnovnoj školi Siera u oblasti Lankaster.



Prema tužbi podnetoj na Višem sudu u Los Anđelesu, učiteljica Bojd je deci dala gumene bombone kako bi proslavili osmi rođendan najmlađeg brata. Međutim, navodna proslava završila je medicinskom hitnom intervencijom.



Nakon što su pojeli poslastice sa marihuanom, dečaci, identifikovani u sudskim dokumentima samo kao A.V., J.V. i S.V., "postali su letargični i bolesni", a potom su prebačeni u hitnu pomoć radi lečenja trovanja.

Dečaci su navedeni kao tužioci u tužbi protiv učiteljice Bojd, škole i školskog okruga zbog nemara, nemarnog zapošljavanja, nadzora, obuke i zadržavanja i nanošenja telesnih povreda, preko njihovog staratelja, Kristal Sandoval.

Tetka dečaka rekla je da ih je odvela u bolnicu nakon što je primetila njihove simptome.

"Moj otac ih je pokupio iz škole, i kada ih je pokupio, jedan od mojih nećaka već se nije dobro osećao", rekla je.

"Pitala sam ih, šta se dešava? Moj nećak je rekao: ‘Ne osećam svoje telo.’ Moje prvo pitanje bilo je, šta ste pojeli? Svi su bili uplašeni. Rekao mi je da su to bili neki gumeni bomboni koje im je učiteljica dala".

Tužba, podneta 17. februara, navodi da su "direktor, učitelji, medicinska sestra i drugi školski administratori bili obavešteni" o incidentu.



"Kao rezultat nemarnosti zaposlenih, uključujući i direktora u zapošljavanju, zadržavanju, nadgledanju, obuci, upravljanju i zaštiti učenika, učiteljica Bojd je posedovala nedozvoljenu supstancu u školskim prostorijama, a zatim je davala učenicima bombone ili gumene bombone sa kanabisom. Oštećeni su pretrpeli fizičke, mentalne i teške emocionalne povrede", navodi se u pravnom podnesku.

Podaci o platama vlade navode da je Feliša Bojd zaradila 8.384,64 dolara kao nastavnica u Lankasteru 2023. godine, što je najnoviji objavljeni zapis.

Učiteljica Bojd je navodno dala dečacima nano gumene bombone sa ukusom "egzotičnog zmajevog voća", iz blistavo ružičastog pakovanja, ukrašenog rečima "Brzo delujući nano gumeni bomboni", sa pisanjem "2000 mg THC po kesici".

THC je jedna od aktivnih hemikalija u kanabisu koja izaziva opijanje. Na kesici je pisalo da svaka gumena bombona sadrži 20 mg THC, što se smatra velikom dozom posebno za dete težine manje od 45 kg. Natpis na ružičastom pakovanju gumenih bombona glasi:

"Šta god vam je potrebno, ovi gumeni bomboni će obaviti posao. Oterajte brige svakim zalogajem i osetite opuštanje koje želite nakon napornog dana".

Suđenje za incident koji se dogodio u aprilu prošle godine biće nastavljen 15. juna.

Autor: D.Bošković