REKORDAN BROJ UPOZORENJA: EU u 2025. godini zaustavila više od 4.600 opasnih proizvoda

Evropska unija je tokom protekle godine značajno pojačala borbu protiv nebezbednih proizvoda na svom tržištu.

Prema najnovijem godišnjem izveštaju Evropske komisije o sistemu Safety Gate, broj upozorenja porastao je za 13%, dostižući rekordan nivo od 4.671 prijave. Ovaj sistem za brzo uzbunjivanje omogućava vlastima članica EU i Evropskog ekonomskog prostora da munjevito razmenjuju informacije o opasnim neprehrambenim proizvodima i preduzimaju hitne korake za njihovo uklanjanje.

Analiza podataka pokazuje da su kozmetički proizvodi i igračke činili više od polovine svih prijavljenih slučajeva. Kozmetička sredstva su najčešće povlačena zbog prisustva zabranjenih hemijskih supstanci, dok su igračke predstavljale rizik po bezbednost dece usled mogućnosti gušenja ili korišćenja toksičnih materijala.

Efikasnost sistema dodatno potvrđuje podatak da je broj naknadnih akcija nakon inicijalne prijave porastao za 35%. Sprovedene mere su obuhvatale potpuno povlačenje proizvoda iz prodavnica i njihov opoziv od krajnjih kupaca, ali i strogo zaustavljanje sumnjive robe direktno na granicama Evropske unije. Pored toga, značajan deo aktivnosti bio je usmeren na digitalnu sferu, gde su sporni proizvodi sistemski uklanjani sa lista i oglasa na onlajn prodavnicama.

Modernizacija zakona, a posebno Opšta uredba o bezbednosti proizvoda (GPSR) koja je na snazi od 2024. godine, odigrala je ključnu ulogu u ovim rezultatima. Nova pravila obavezuju internet platforme da se registruju na portalu Safety Gate i obezbede jedinstvenu kontakt tačku za saradnju sa nadležnim organima. Do kraja 2025. godine ovu obavezu je ispunilo više od 1.200 onlajn prodavnica, što je omogućilo efikasnije čišćenje digitalnog tržišta. Stručnjaci zaključuju da porast broja upozorenja ne ukazuje na lošije stanje na tržištu, već dokazuje da sistem nadzora postaje sve rigorozniji u zaštiti potrošača.

