OVO JE ŽENA ZA KOJU SE SUMNJA DA JE OTELA SEDMORO DECE: Tek izašla iz zatvora? Velika potraga u toku

Mađarska policija sprovodi veliku akciju na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije, u potrazi za sedmoro dece i Eržebet Anitom Pap (39), za koju se sumnja da je povezana sa nestankom maloletnika.

U početku policiji grada Makoa 7. marta je prijavljeno da je nestalo četvoro braće i sestara, ali je kasnije utvrđeno da je nestalo još troje dece.

Nestala deca

Najmlađe dete ima dve godine, dok najstarije ima 11.

U prvom krugu potrage prijavljen je nestanak četvoro Buzaša: Abela (2), Kevina (7), Dominika (8) i Anite Rubin (9).

Zatim je spisak proširen za trogodišnju Lilijen, Đerđa (8) i Amiru Džesiku (10).

Policija ne želi da iznosi detalje o postupku hapšenja zbog uspeha postupka pretresa i prava dece na privatnost.

Trenutno sprovode veliku potragu kako bi utvrdili gde se nalazi sedmoro dece i žena za koju se veruje da je u njihovom društvu.

Ne zna se u kakvom su međusobnom odnosu žena i deca

- Deca su nestala i ne zna se u kakvom su međusobnom porodičnom ili krvnom srodstvu sa ženom koja je na poternici, upravo, zbog njih. Tragovi ukazuju na to da ih je Eržebet odvela, unapred ih organizovala i da su zajedno pobegli - navode iz policije.

- Tako velika grupa ne može da putuje javnim prevozom a da ne bude primećena. Čak i putovanje privatnim vozilom zahteva minibus. Prema mom iskustvu, kada žena, najverovatnije majka, jer se na osnovu traženih fotografija može otkriti sličnost između žene i dece, ukrade ili pobegne sa detetom, iza toga može biti porodična drama. Na primer, oduzeta su joj - navode stručnjaci.

Dodaju da nije isključeno da je upravo puštena iz zatvora ili iz nekog drugog razloga nije bila u mogućnosti da se nosi sa svojom decom.

Policija mora brzo da deluje u interesu dece, jer nije slučajno što su bila smeštena odvojena od svojih porodica.

Objavljen hitan apel policije

Brza akcija je ključna, jer se radi o vrlo maloj deci koja su podložna opasnostima.

Građani koji prepoznaju decu ili ženu ili imaju bilo kakve informacije o njihovom boravku, mogu se javiti lično u stanicu u Makou (adresa: Čanad vezir tér 13.), pozvati +36(62)511-260, ili anonimno na broj “Telefon za svedoke” 06-80-555-111.

Hitni broj je 112.

Autor: S.M.