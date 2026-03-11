Velika erupcija vulkana Kilauea izbacila fontane lave do 300 metara uvis: Izdato upozorenje

Vulkan Kilauea na Havajima izbacivao je fontane lave visoke do 300 metara, zbog čega su vlasti privremeno zatvorile delove nacionalnog parka i važnog auto-puta, dok je izdato i upozorenje na vulkanski pepeo.

Erupcija predstavlja 43. epizodu aktivnosti vulkana od decembra 2024. godine, preneo je CBS.

Prenosi uživo prikazivali su dve fontane jarkocrvene lave i dima koje su se uzdizale iz kratera na vrhu vulkana.

Lava je ostala unutar kratera u okviru Nacionalnog parka i nije ugrozila stambene objekte.

Ipak, vulkanski fragmenti i pepeo, poznati kao "tefra", padali su na okolne oblasti i deo auto-puta 11, važne saobraćajnice na ostrvu.

Zbog toga su vlasti privremeno zatvorile područje oko vrha vulkana u nacionalnom parku i delove auto-puta.

Lokalna uprava otvorila je i privremeno sklonište za stanovnike i turiste pogođene zatvaranjem puta ili padanjem pepela.

Nacionalna Meteorološka služba izdala je upozorenje na pepeo, navodeći da se očekuje nakupljanje veće od šest milimetara iznad nacionalnog parka i u područjima jugoistočno i jugozapadno od njega.

Vulkanska tefra može da izazove iritaciju očiju, kože i respiratornog sistema, a može i da ošteti sisteme za sakupljanje vode, koji su česti na Velikom ostrvu.

Kilauea se smatra jednim od najaktivnijih vulkana na svetu.

