UKRAJINA ČEKA ODOBRENJE OD BELE KUĆE! Praviće se zaštita od hiljada iranskih 'Šahida'

Ukrajina čeka odobrenje Bele kuće za veliki sporazum o proizvodnji dronova koji je Kijev predložio prošle godine, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Predloženi američko-ukrajinski sporazum obuhvatao bi različite vrste dronova i protiv-vazduhoplovnih sistema koji funkcionišu kao jedinstveni sistem sposoban da zaštiti od jata stotina, čak i hiljada dronova iranskog dizajna "Šahid" i projektila, rekao je Zelenski u poruci na društvenim mrežama.

"Još nismo imali priliku da potpišemo ovaj dokument", naveo je Zelenski.

Rusija je od početka invazije na Ukrajinu ispalila na desetine hiljada dronova iranskog dizajna Šahed. Tokom najvećeg noćnog napada lansirala je više od 800 dronova i mamaca - lažnih meta za ukrajinsku odbranu.

Iran je, kao odgovor na američko-izraelsku agresiju, ispalio isti tip dronova na ciljeve širom Bliskog istoka.

Ukrajina je pionir u razvoju jeftinih sistema za uništavanje dronova, od kojih neki koštaju samo nekoliko hiljada dolara, a u potpunosti su promenili pravila protiv-vazduhoplovne odbrane.

Zelenski je istakao da bi rat na Bliskom istoku mogao da navede američke zvaničnike da potpišu sporazum.

Ukrajina želi da osigura buduću podršku stranih partnera za otpor ruskoj invaziji, a sporazumi o proizvodnji dronova mogli bi Kijevu doneti diplomatsku prednost u pregovorima sa Moskvom.

Pregovori u kojima posreduju SAD, s ciljem da zaustave najveći evropski konflikt od Drugog svetskog rata, obustavljeni su zbog rata u Iranu.

Autor: Iva Besarabić