ZELENSKI NUDI POMOĆ U ODBRANI OD IRANSKIH ŠAHIDA! Ukrajinski predsednik spreman da 'podeli iskustvo' sa zemljama koje su se našle na udaru Teheran

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je njegova zemlja spremna da podeli svoje iskustvo u protivvazdušnoj odbrani (PVO) od raketa i dronova tipa Šahid.

Zelenski je rekao da je "situacija na Bliskom istoku pokazala koliko je teško obezbediti 100 odsto zaštitu od (iranskih) raketa i dronova Šahid, sa kojima se Ukrajina suočava svakodnevno" tokom ruskih napada.

- Čak ni zemlje (Persijskog) zaliva, koje imaju bolje i brojnije sisteme PVO, nisu u stanju da presretnu sve balističke rakete. Naše iskustvo u odbrani je u mnogim aspektima nezamenljivo - rekao je Zelenski u redovnom večernjem video obraćanju Ukrajincima i dodao da je spreman da podeli to iskustvo i pomogne narodima koji su pomogli Ukrajini tokom ove zime.

Autor: Iva Besarabić