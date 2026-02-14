'ON JE ROB' Zelenski žestok u govoru u Minhenu, udario na Putina, a onda se OBRUŠIO NA ORBANA: Čak i jedan Viktor može da razmišlja o tome kako da proširi svoj stomak

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas u Minhenu da obim ruskih napada pokazuje razmere izazova sa kojima se njegova zemlja suočava, i pozvao je saveznike na snažniju i bržu podršku, upozoravajući da se bezbednosni rizici produbljuju sa nastavkom rata.

Govoreći na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, Zelenski je poručio liderima da se zapitaju da li su spremni ne samo za izazove "ruske agresije i modernog ratovanja, već i za stalne napore da se svet ubedi da podrži odbranu sopstvene zemlje svakog dana", prenosi "Gardijan".

Zelenski je istakao da je Ukrajina samo u januaru bila prinuđena da se brani od oko 6.000 jurišnih dronova, više od 150 raketa različitih tipova i hiljada vođenih bombi.

- Zamislite to iznad svog grada - razrušene ulice, uništene kuće, škole pod zemljom. I tako je svakog meseca. To je svakodnevica u Ukrajini zbog Rusije - rekao je on, ukazujući i na težak udar na energetsku infrastrukturu zemlje.

"Putin je rob rata"

Zelenski je ruskog predsednika opisao kao osobu odvojenu od svakodnevnog života.

- On ne živi kao obični ljudi. Ne hoda ulicama, nećete ga videti u kafiću. Njegovi unuci ne idu u obične vrtiće. Obične stvari ga ne zanimaju - rekao je Zelenski.



Upozorio je da Putin "više nije zainteresovan ni za šta drugo" osim za rat, jer "ne može da zamisli život bez vlasti ili posle vlasti".

- Putin se više konsultuje sa carem Petrom i caricom Katarinom o teritorijalnim dobicima nego sa bilo kojom živom osobom o stvarnom životu. Možete li da zamislite Putina bez rata? - pita on.

Upozorio je da Putin "možda sebe vidi kao cara, ali je rob ovog rata", zbog čega Ukrajini trebaju jake bezbednosne garancije.

O vezama Rusije i Irana

Zelenski je ocenio da je jedinstvo saveznika "najbolji presretač agresivnih planova Rusije", zahvalivši nizu država na vojnoj i finansijskoj pomoći, među kojima su Nemačka, Danska, Češka, nordijske zemlje, Velika Britanija, Francuska, Holandija, Italija, Poljska, SAD, Kanada, Turska i Japan.

Takođe je naveo da Rusija ima podršku, uključujući Severnu Koreju i pojedine kineske kompanije koje, kako tvrdi, obezbeđuju komponente za rusko naoružanje.



Govoreći o razvoju bespilotnih letelica tipa "šahid", Zelenski je upozorio da se tehnologija i taktike menjaju i unapređuju i da što rat u Ukrajini duže traje, posledice postaju opasnije.

- Svako ko traži bezbednost i mir mora da shvati da je svaki dan važan - poručio je Zelenski, izrazivši frustraciju zbog sporog isporučivanja pojedinih sistema protivvazdušne odbrane.

Kada je reč o Iranu, Zelenski je kazao da iranski režim mora da bude "odmah zaustavljen".

On je rekao da Ukrajina nema granicu sa Iranom niti sukob sa iranskim režimom, ali ističe da oni "nastavljaju da prodaju dronove Rusiji koji ubijaju Ukrajince".

- Iranski režim je već učinio i još uvek može da učini više štete nego što su mnogi drugi režimi mogli da učine u ovom veku. Moraju da budu odmah zaustavljeni - kaže on.



Na kraju je zahvalio posebno Nemačkoj, Norveškoj i Holandiji na podršci u jačanju ukrajinske PVO, ističući da je za vođu najteže da čuje da su jedinice protivvazdušne odbrane ostale bez municije dok traju ruski napadi.

O Orbanu

On kaže da su Ukrajinci ključni za zaustavljanje ruske agresije dok obezbeđuju slobodnu i nezavisnu Poljsku, baltičke zemlje, Moldaviju i Rumuniju.

Osuo je i paljbu na mađarskog premijera Viktora Orbana, sa kojim se javno sukobljavao poslednjih nedelja.

- Čak i jedan Viktor može da razmišlja o tome kako da proširi svoj stomak, a ne kako da proširi svoju vojsku kako bi sprečio ruske tenkove da se vrate na ulice Budimpešte - rekao je ukrajinski predsednik.

Autor: D.Bošković