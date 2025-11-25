NIKAD BLIŽE MIROVNOM SPORAZUMU ZA OKONČANJE RATA?! Oglasili se Zelenski i Tramp: U toku pregovori Amerikanaca i Rusa

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je njegova zemlja spremna da krene napred sa okvirom mirovnog sporazuma između SAD i Ukrajine, prema izveštaju Rojtersa.

Zelenski je izjavio danas da je Kijev spreman da prihvati sa mirovnim sporazumom koji su predstavile Sjedinjene Američke Države, kao i da je spreman da razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o osetljivim tačkama tog plana.

Govoreći putem video-poziva na sastanku ''koalicije voljnih'', on je rekao da pregovori o američkom planu treba da uključuju i evropske saveznike, javlja Rojters.

Zelenski je pozvao evropske lidere da usaglase okvir za raspoređivanje mirovnih snaga u Ukrajini, kao i da nastave da podržavaju Kijev sve dok Moskva ne pokaže spremnost da okonča rat.

U toku je video-konferencija ''koalicije voljnih'', na kojoj učestvuju britanski premijer Kir Starmer, francuski predsednik Emanuel Makron, Zelenski, i drugi evropski lideri.

Oglasio se i Tramp: "Mislim da smo veoma blizu dogovora"„Nije lako, ali mislim da ćemo stići tamo“, upravo je rekao Donald Tramp, govoreći o ratu u Ukrajini dok je prisustvovao je tradicionalnoj ceremoniji pomilovanja ćurki za Dan zahvalnosti.

„Mislim da smo veoma blizu sporazuma, saznaćemo... Mislim da napredujemo“, rekao je. Ponovio je da je okončao više ratova širom sveta i da očekuje da će okončanje rata u Ukrajini biti lakše nego što jeste.

U toku razgovor američke i ruske delegacije

Američki ministar vojske Den Driskol i američka delegacija sada razgovaraju sa Rusima, prema rečima američkog zvaničnika koji je razgovarao sa američkom partnerskom mrežom NBC News.

Postoji optimizam za sledeći korak, rekao je zvaničnik.

Ukrajinski zvaničnici su rekli SAD da su se složili da potpišu revidirani mirovni plan, ali Rusija im još ništa nije rekla, takođe je rekao izvor.

Driskol je bio vodeći zvaničnik Bele kuće koji je prvi predstavio originalni američki mirovni plan od 28 tačaka Volodimiru Zelenskom u Kijevu prošle nedelje.

Autor: Iva Besarabić