PUCNJAVA NA UNIVERZITETU U SAD: Ima povređenih, napadač je MRTAV

Dve osobe su povređene nakon što je u četvrtak ujutru došlo do pucnjave na Univerzitetu Old Dominion u Norfolku, Virdžinija.

Prema navodima, napadač je mrtav, ali nije razjašnjeno pod kojim okolnostima je stradao.

Zvaničnici su rekli da je naoružani čovek otvorio vatru u Konstant Holu neposredno pre 10:49 časova i da je hitna pomoć odmah reagovala. Povređeni su prevezeni u lokalnu bolnicu.

Nastava je otkazana do kraja dana, a studenti i nastavnici su zamoljeni da izbegavaju područje dok hitne službe nastavljaju istragu.

Autor: Iva Besarabić