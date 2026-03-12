Netanjahu: U izraelski napadima ubijeni vrhunski iranski nuklearni naučnici

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su izraelske snage u napadima u Iranu ubile vrhunske iranske nuklearne naučnike.

Na konferenciji za novinare u četvrtak uveče, izraelski premijer osudio je novog iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Modžtabu Hamneija, nazivajući ga "lutkom Revolucionarne garde" koja ne može da se pojavljuje u javnosti.

Obratio se i iranskom narodu, poručivši da se približava trenutak za "novi put ka slobodi" i da Izrael stoji uz njih.

"Ali na kraju, sve zavisi od vas. Sve je u vašim rukama", rekao je Netanjahu.

