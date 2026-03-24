'Do srži uništavamo raketni i nuklearni program...' Netanjahu razgovarao sa Trampom o Iranu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je razgovarao u ponedeljak telefonom sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o mogućem sporazumu sa Iranom, objavio je izraelski portal Ynet.

"Razgovarao sam sa Trampom ranije danas. Tramp veruje da postoji prilika da se iskoristi značajan napredak Izraelskih odbrambenih snaga i američke vojske kako bi se osigurali vojni ciljevi u okviru sporazuma koji će zaštititi naše strateške interese", istakao je izraelski premijer.

Poručio je takođe da će Izrael braniti svoje interese u svakoj situaciji i da će IDF u međuvremenu nastaviti da napada Iran i Liban.

"Do srži uništavamo raketni i nuklearni program i nastavljamo da ozbiljno štetimo Hezbolahu. Pre samo nekoliko dana eliminisali smo još dva nuklearna naučnika (uključena u iranski nuklearni program) i naša ruka je i dalje ispružena. Čuvaćemo naše vitalne interese u svakoj situaciji", upozorio je premijer Izraela.

Haos na Bliskom istoku se nastavlja: Oprečne izjave SAD i Irana o pregovorima, Saudijska Arabija i UAE ulaze u rat?

Autor: Marija Radić

