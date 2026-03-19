Netanjahu otkrio koliko će trajati rat u Iranu: "Imamo tri cilja, promenićemo Bliski istok"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je vanrednu konferenciju za medije na kojoj je izvestio o stanju na frontu dok se sukob sa Iranom i dalje zaoštrava.

Netanjahu je svoje obraćanje započeo porukom izraelskim građanima u kojoj je istakao ponos zbog njihove istrajnosti i hrabrosti.

"Svestan sam da je boravak u sigurnim sobama i skloništima težak, ali ceo svet razume da smo mi nacija lavova", poručio je.

Prema njegovim rečima, Izrael u svojim operacijama sprovodi tri ključna cilja. To su potpuno uništenje iranskog nuklearnog programa, potpuna eliminacija programa balističkih projektila, kao i stvaranje uslova koji će samim Irancima omogućiti da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke.

"Mogućnost obogaćivanja uranijuma smo im uništili, baš kao i sposobnost proizvodnje balističkih projektila", nastavio je izraelski premijer.

Naglasio je da su uništili iranske kapacitete "do te mere da ne mogu postići ono što su planirali".

Tvrdi da je Iran hteo da sruši hiljade zgrada u Izraelu, ali umesto toga one padaju po Libanu i Iranu.

"Promenićemo Bliski istok, to vam obećavam. Iran je slabiji nego što je ikad bio, a Izrael jači", dodao je.

Netanjahu je rekao da će rat trajati "koliko god bude potrebno".

"Još uvek ima posla i mi ćemo ga obaviti. Doveli smo naše prijatelje iz SAD do saradnje kakva nikada nije viđena u istoriji. Izvrsna saradnja između mene i mog dobrog prijatelja Trampa je neviđena2, rekao je on.

Autor: Iva Besarabić