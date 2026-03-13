GENERAL GRINKEVIČ U SENATU: Vojni odnosi unutar NATO saveza ostaju čvrsti uprkos izazovima

Komandant Evropske komande SAD i vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi, general vazduhoplovstva Aleksus Grinkevič, izjavio je tokom današnjeg svedočenja pred Odborom Senata za oružane snage da vojni odnosi Sjedinjenih Država sa partnerima u NATO-u ostaju izuzetno snažni.

Odgovarajući na pitanja o potencijalnim nesuglasicama unutar Alijanse poslednjih meseci, general je naglasio da je situacija na vojnom nivou upravo suprotna i da postoji apsolutni fokus na zajedničku odgovornost za odbranu svakog inča savezničke teritorije od bilo kog oblika agresije.

Kao direktan dokaz operativne efikasnosti i kvaliteta saradnje, general Grinkevič je naveo uspešnu akciju holandske vojske iz septembra 2025. godine, kada su ruske bespilotne letelice narušile vazdušni prostor NATO-a iznad Poljske. On je istakao izuzetan ponos zbog hitne reakcije Alijanse, precizirajući da su višenamenski borbeni avioni F-35 Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Holandije uspeli da obore više dronova dok su delovali pod direktnom komandom i kontrolom NATO-a. Ovaj događaj poslužio je kao osnova za pokretanje operacije „Istočni stražar“ (Operation Eastern Sentry), multidisciplinarne misije osmišljene da unapredi nadzor, vazdušnu odbranu i odvraćanje na istočnom krilu Alijanse, čime je značajno podignut nivo bezbednosti na nebu iznad Istočne Evrope.

Pored tekućih operacija, general je otkrio da je u toku sveobuhvatna revizija stalnog odbrambenog plana za integrisanu vazdušnu i raketnu odbranu čitavog saveza. Ovo je prvi put u decenijama da se radi na ovakvom dokumentu, a očekuje se da će proces biti finalizovan do predstojećeg NATO samita ovog leta. Grinkevič je objasnio da će novi plan postaviti temelje za moderniju i efikasniju zaštitu evropskog kontinenta od savremenih pretnji iz vazduha.

Govoreći o ključnom pitanju interoperabilnosti među državama članicama, general je ocenio da je jedan od najefikasnijih načina za postizanje tog cilja nabavka američke opreme i oslanjanje na američku odbrambenu industrijsku bazu, što samo po sebi rešava mnoge tehničke prepreke. On je dodao da evropski saveznici istovremeno jačaju i sopstvene industrijske kapacitete, radeći pod specifičnim setom standarda koji garantuju da vojske mogu nesmetano da funkcionišu zajedno. Posebna pažnja posvećuje se novijim članicama Alijanse, kojima iskusnije države pomažu u savladavanju veoma složenih tehničkih standarda komunikacije i koordinacije kako bi se osiguralo da svi sistemi unutar saveza rade kao jedna celina.

