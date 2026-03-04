AKTUELNO

Svet

'SAMO KOPNENE SNAGE ĆE SRUŠITI REŽIM U IRANU, OVO NIJE OBOJENA REVOLUCIJA' General Petreus, bivši šef CIA, ne veruje u Trampovu strategiju vazdušnih udara

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Hussein Malla ||

Penzionisani američki general Dejvid Petreus, bivši direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) i nekadašnji komandant snaga u Iraku, izjavio je za Skaj njuz da je Iran proširio rat koji vodi protiv Izraela i SAD napadima na aerodrome, morske luke i skladišta za utovar gasa i nafte u zemljama Persijskog zaliva.

- Iran je napravio veliku grešku ne samo napadom na američke baze i imovinu u zemljama Zaliva, već i ciljanjem civila u regionu. Takođe su krenuli na britansku bazu. Mislim da je to bio dron koji je Hezbolah lansirao iz južnog Libana ka bazi na Kipru - kazao je Petreus o napadu zbog kojeg Velika Britanija šalje razarač na Kipar.

On je naveo da su iranski napadi na ciljeve u zalivske države "doveli te zemlje, koje su nastojale da budu neutralne na neki način, da ostanu van svega i da ne dozvole SAD da koriste njihove baze, da sada budu deo toga".

Pored uloge u vođenju američke obaveštajne službe između septembra 2011. i novembra 2012. godine, general Petreus je bio ključni vojni komandant u Iraku, gde je osmislio i predvodio strategiju "Udarni talas" (Surge) iz 2007. godine koja je značajno smanjila nasilje pobunjenika nakon američke invazije izvedene četiri godine ranije.

Foto: Tanjug AP/Hussein Malla

Skaj njuz navodi da je američki predsednik Donald Tramp jasno stavio do znanja da želi promenu vlasti u Iranu nakon što je pokrenuo vazdušne udare na Izrael, za koji je upozorio da još uvek nisu dostigli vrhunac.

Ali, general Petreus smatra da do promene vlasti u Teheranu neće doći napadima iz vazduha.

- Same vezduhoplovne snage neće srušiti režim. Ovo nisu ni obojene revolucije, gde je samo raspoloženje naroda moglo da sruši režime nakon raspada Sovjetskog Saveza, kao što smo videli u istočnoj Evropi i bivšim sovjetskim republikama. Moraće da postoji neka vrsta kopnenih snaga. Cilj je pokušati da se stvore uslovi u kojima su najvažnije snage režima dramatično degradirane, njihovi kapaciteti smanjeni, a rukovodstvo enormno poremećeno - rekao je Petreus.

On je postavio pitanje da li bi talasi vazdušnih udara američkih i izraelskih snaga mogli potencijalno da stvore uslove u Iranu u kojima bi neki deo vladajućih snaga "mogao da se odvoji i pokrene narod da zapravo sruši režim".

Foto: Tanjug AP/Hussein Malla

- Ne mislim da je to još uvek u osnovi priče - dodao je general Petreus.

Bivši šef CIA je kazao da, ako bi u Iranu došlo do takve situacije, to bi morali da budu "momci s oružjem", jer "upravo momci sa najviše oružja i spremnošću da budu najsuroviji često prevladavaju" u tim situacijama.

Autor: A.A.

