RAKETIRANA ZGRADA CIA U DUBAIJU: Pogledajte kancelarije američkih obaveštajaca u plamenu - Pakao je TEK POČEO (VIDEO)

Rat se rasplamsava, Iran je pogodio kancelarije CIA u Dubaiju!

U raketnom napadu Irana na Dubai, pogođena je zgrada CIA, što je javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, kao i još neki bliskoistočni mediji.

I zapadni mediji prenose da je došlo do pogodaka objekata, aerodroma i hotela u toj oblasti.

دوبئی میں سی آئی اے ہیڈکوارٹر کو ایران نے میزائل حملے میں نشانہ بنایا ھے۔

Footage of CIA headquarters in Dubai targeted by Iran pic.twitter.com/sLzxP9aYrA — چوہدری شاہد محمود (@CSMR786) 01. март 2026.

Jedan terminal na aerodromu u Dubaiju pretrpeo je manja oštećenja, a četiri radnika su povređena. Krhotine presretnutog drona izazvale su manji požar na fasadi hotela Burdž al Arab, a civilna zaštita je požar stavila pod kontrolu. Dodatna oštećenja i požari prijavljeni su na ostrvu Palm Džumejra i u luci Džebel Ali zbog pada krhotina.

Zatvaranje vazdušnog prostora i obustava letova poremetili su komercijalni saobraćaj širom regiona Zaliva.

Autor: Iva Besarabić