NOVE EKSPLOZIJE U DUBAIJU, AERODROM PONOVO NA METI! Pogledajte kako su rakete PREPLAVILE NEBO, turističke atrakcije gore, IMA MRTVIH I RANJENIH (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Privatna arhiva ||

Iran je ponovo rano jutros napao Ujedinjene Arapske Emirate, omiljenu destinaciju brojnih turista. Nekoliko eksplozija čulo se u Dubaiju, navodi Rojters.

Nakon što su Amerika i Izrael juče izveli udare na Iran, Teheran je pokrenuo žestoku raketnu odmazdu na američke baze na Bliskom istoku, a na meti ovog nezapamćenog haosa našli su se Dubai i Abu Dabi.

Dim se širi rano jutros u Dubaiju

CNN takođe izveštava o novom talasu udara širom Bliskog istoka. U nedelju ujutru, Iran je lansirao dronove i rakete prema Izraelu, Kataru, Bahreinu i Iraku, a ponovo je pogođen i Dubai. Dvoje ljudi je povređeno u Dubaiju, a na meti se ponovo našao aerodrom.

Sirene za vazdušnu opasnost u Dohi i Dubaiju

U Dohi i Dubaiju eksplozije i sirene za vazdušnu uzbunu ponovo su se čule kasno noćas, javio je CNN.

I najveća američka vazdušna baza na Bliskom istoku, Al Udeid u Kataru, našla se na meti iranskog raketnog napada.

Iran napao aerodrom u Dubaiju

Međutim, najdramatičnija situacija bila je na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju koji je pogođen tokom iranskih napada na SAD i Izrael. Tom prilikom povređeno je najmanje četiri osobe.

Vladina kancelarija tvrdi da je aerodrom pretrpeo "manju štetu" u incidentu, koji je u međuvremenu stavljen pod kontrolu.

Rakete lete iznad ljudi na bazenu

U Dubaiju je juče preko dana odjeknulo najmanje pet snažnih eksplozija, od kojih su četiri bile izuzetno jake. Odmah su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane (PVO), a društvene mreže preplavili su nadrealni i zastrašujući snimci: turisti u kupaćim kostimima leže na ležaljkama pored bazena, dok im iznad glava lete projektili i na nebu se pojavljuju tragovi dima.

Autor: Iva Besarabić

