Čuveno veštačko ostrvo u plamenu! Novi snimci napada na Dubai: Projektili padaju po luksuznim vilama na Palm Džumejri

Izvor: Pink.rs/Agencije, Foto: Privatna arhiva ||

U napadu Irana na Ujedinjene Arapske Emirate pogođeno je čuveno veštačko ostrvo Palm Džumejra u Dubaiju.

Prema prvim informacijama, eksplozije su odjeknule u blizini stambenih i hotelskih kompleksa, dok se procenjuju razmere štete i eventualne žrtve.

Video: Privatna arhiva

Nakon što su iranski državni mediji objavili da je pokrenut napad na Dubai, kancelarija za medije vlade Dubaija saopštila je danas da se "u zgradi u oblasti Palm Džumeire dogodio incident", u kome su povređene četiri osobe.

Foto: Privatna arhiva

Napad na jednu od najpoznatijih turističkih zona u regionu predstavlja ozbiljnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku.

Foto: Privatna arhiva

Palm Džumeira je veštački arhipelag u Dubaiju koji je poznat po luksuznim hotelima, a nije jasno šta je bila potencijalna meta Irana, iako su Sjedinjene Američke Države vojno prisutne u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Autor: Pink.rs

