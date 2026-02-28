Čuveno veštačko ostrvo u plamenu! Novi snimci napada na Dubai: Projektili padaju po luksuznim vilama na Palm Džumejri

U napadu Irana na Ujedinjene Arapske Emirate pogođeno je čuveno veštačko ostrvo Palm Džumejra u Dubaiju.

Prema prvim informacijama, eksplozije su odjeknule u blizini stambenih i hotelskih kompleksa, dok se procenjuju razmere štete i eventualne žrtve.

Nakon što su iranski državni mediji objavili da je pokrenut napad na Dubai, kancelarija za medije vlade Dubaija saopštila je danas da se "u zgradi u oblasti Palm Džumeire dogodio incident", u kome su povređene četiri osobe.

Napad na jednu od najpoznatijih turističkih zona u regionu predstavlja ozbiljnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku.

Palm Džumeira je veštački arhipelag u Dubaiju koji je poznat po luksuznim hotelima, a nije jasno šta je bila potencijalna meta Irana, iako su Sjedinjene Američke Države vojno prisutne u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

#BREAKING: Explosion at Dubai landmark The Palm Jumeirah. UAE intercepting third wave of Iranian missiles and drones. pic.twitter.com/UBzQcEATaU — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 28. фебруар 2026.

Autor: Pink.rs