Novi snimci iz Dubaija: Pogođen centar grada, gori hotel, eksplozije neprestano odjekuju (VIDEO)

Iran je danas bombardovao ostrvo Palm Džumeira u Dubaiju, gde se nalazi veliki broj luksuznih hotela.

U pitanju je arhipelag veštačkih ostrva u Persijkom zalivu u oblasti Džumeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Na društvenim mrežama pojavio se veliki broj snimaka eksplozija na ovom ostrvu. Prema poslednjim informacijama najmanje jedan hotel je direktno pogođen nakon čega je izbio veliki požar.

Ovo ostrvo ima preko 25.000 stanovnika. Ostrva su nastala melioracijom zemljišta. Stvorena su da podsećaju na palmu kada se gledaju iz vazduha i grubo su podeljena na tri dela: stablo, lišće i spoljni polumesec.

⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa



An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.



The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O — NEXTA (@nexta_tv) 28. фебруар 2026.

Stablo je mešovito komercijalno i stambeno područje, lišće je rezervisano za stambene kuće i vile, dok se spoljašnji polumesec koristi za luksuzna i prestižna odmarališta.

Na fotografijama se se vidi požar u centru Dubaija. U pitanjuu je Dubai Festival Siti, takođe poznat kao Al Kiran, je veliki kompleks mešovite namene na obali istočne obale Dubai Krika.

Projekat, koji je razvila kompanija Al-Futaim Rial Estejt, prostire se na 5,2 miliona kvadratnih metara i funkcioniše kao samostalni "grad u gradu".

Ima stambene i komercijalne objekte, uključujući Marsa Plaza, Al Badija Rezidens, Al Badija Hilsajd, Al Badija Living, tržni centar Dubai Festival Siti sa preko 400 prodajnih mesta, hotelski kompleks IHG sa preko 1.600 soba, marinu i teren za golf.

Palm Džumeiru je izgradila holandska specijalizovana kompanija za jaruženje, Van Oord. Ista kompanija je takođe stvorila Svetska ostrva.

Za sada nema informacija o tome da li ima žrtava u ovom napadu koji je Iran pokrenuo kao odmazdu za napad koji su ranije danas izvele Sjedinjene Države i Irzrael.

Autor: Marija Radić