SRBIJA POSTAJE TEHNOLOŠKA SILA! Ministar Mali iz Dubaija: Dovodimo robotske taksije u Beograd, letećemo 2027. godine! (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali nalazi se u zvaničnoj poseti Dubaiju, odakle je podelio fascinantne utiske o tehnološkim inovacijama koje planira da implementira i u našoj zemlji.

On je najavio da Srbija ne planira da zaostaje za svetom i da su veliki planovi za EKSPO 2027 već uveliko u pripremi!

Autonomna vozila i revolucija u prevozu

Mali je predstavio potpuno autonomni prevoz koji se uskoro uvodi u Dubaiju – mašinu koja podseća na tramvaj, ali se kreće bez vozača i na točkovima.

"Ovo je još jedna tehnološka inovacija, potpuno autonomni prevoz. Mi već radimo na tome da imamo autonomna vozila kada je Ekspo u pitanju. Ovakve stvari želim da dovedem u Beograd!", poručio je ministar.

Leteći taksi nad Beogradom

Ministar je podsetio i na istorijski ugovor sa kompanijom "Arčer", koji će Beograd staviti na mapu najmodernijih svetskih gradova.

- 2027. godina: Planirani su prvi demonstracioni letovi letećih taksija u srpskoj prestonici.

- Napredak bez stajanja: "Srbija neće zaostajati. Zato potpisujemo ugovore i radimo na tome. Idemo napred i nećemo stati", jasan je Mali.

Dubai je danas centar novih tehnologija, a poruka ministra je jasna – sve ono što svet danas vidi kao budućnost, Srbija će imati već za par godina!

Autor: Dalibor Stankov