SRBIJA POSTAJE TEHNOLOŠKA SILA! Ministar Mali iz Dubaija: Dovodimo robotske taksije u Beograd, letećemo 2027. godine! (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali nalazi se u zvaničnoj poseti Dubaiju, odakle je podelio fascinantne utiske o tehnološkim inovacijama koje planira da implementira i u našoj zemlji.
On je najavio da Srbija ne planira da zaostaje za svetom i da su veliki planovi za EKSPO 2027 već uveliko u pripremi!
Autonomna vozila i revolucija u prevozu
Mali je predstavio potpuno autonomni prevoz koji se uskoro uvodi u Dubaiju – mašinu koja podseća na tramvaj, ali se kreće bez vozača i na točkovima.
"Ovo je još jedna tehnološka inovacija, potpuno autonomni prevoz. Mi već radimo na tome da imamo autonomna vozila kada je Ekspo u pitanju. Ovakve stvari želim da dovedem u Beograd!", poručio je ministar.
Leteći taksi nad Beogradom
Ministar je podsetio i na istorijski ugovor sa kompanijom "Arčer", koji će Beograd staviti na mapu najmodernijih svetskih gradova.
- 2027. godina: Planirani su prvi demonstracioni letovi letećih taksija u srpskoj prestonici.
- Napredak bez stajanja: "Srbija neće zaostajati. Zato potpisujemo ugovore i radimo na tome. Idemo napred i nećemo stati", jasan je Mali.
Dubai je danas centar novih tehnologija, a poruka ministra je jasna – sve ono što svet danas vidi kao budućnost, Srbija će imati već za par godina!
@mali.sinisa
Ovo je autonomno vozilo koje danas postoji u #Dubai a uskoro ćemo nešto slično predstaviti i u #Beograd na @EXPO 2027 Belgrade 🌎 #Belgrade #Expo2027 #expo2027belgrade 🇷🇸💪♬ original sound - Siniša Mali
Autor: Dalibor Stankov