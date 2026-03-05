IRAN OSTAJE BEZ RAKETA?! Teheran se sve više oslanja na dronove u napadima na zemlje Persijskog zaliva

Iran se u napadima na zemlje regiona Persijskog zaliva sve više oslanja na dronove, umesto na rakete, dok se rat na Bliskom istoku prolongira, prenosi danas Blumberg.

Podaci ministarstava odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Bahreina, pokazuju da ogromnu većinu projektila ispaljenih proteklih dana ka tim zemljama čine dronovi i to najčešće Šahidi iranske proizvodnje, navodi agencija.

Broj lansiranih krstarećih i balističkih raketa značajno je opao, sa nekoliko stotina na početku rata, na samo tri, koliko je juče ispaljeno na Emirate.

Sistemi protivvazdušne odbrane širom regiona presreli su najveći broj tih projektila. Emirati, ključni saveznik SAD, presreli su više iranskih projektila nego njihovi susedi, Kuvajt, Bahrein, Katar i Saudijska Arabija.

Dronovi obično nose lakši teret od raketa i češće izazivaju manje razaranja, iako i dalje mogu da nanesu značajnu štetu u zavisnosti od mete.

Njihova niža cena i činjenica da mogu lako da se lansiraju u velikom broju čine ih stalnim izazovom za sisteme protivvazdušne odbrane, navodi Blumberg.

Kontinuirano oslanjanje na dronove može da bude odraz nekoliko faktora. SAD i Izrael su gađali zalihe raketa i mesta za lansiranje otkako su prvi put napali Iran 28. februara, potencijalno ograničavajući sposobnost Teherana za održivu baražnu vatru.

Iran takođe može da na taj način čuva naprednije oružje, dok istovremeno vrši pritisak na interese SAD u regionu.

Pored toga, dronovi stvaraju ekonomski disbalans u protivvazdušnoj odbrani pošto su daleko jeftiniji od presretača koji se koriste za njihovo obaranje. Iran ima velike kapacitete za proizvodnju dronova i veruje se da nastavlja da ih proizvodi, uprkos tome što se rat nastavlja.

Podaci vlade Bahreina takođe ilustruju taktički zaokret Irana, nakon što je iz te zemlje saopšteno da je njihova PVO presrela više dronova nego raketa, pri čemu proteklih dana u talasima vazdušnih napada sve više dominiraju bespilotne letelice.

Autor: Iva Besarabić