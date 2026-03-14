AKTUELNO

Svet

ZATRESLO SE TLO U GRČKOJ: Zabeležen zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Slamet Riyadi ||

Zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 14. mart 2026 u 06:46 časova, na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.576 i dužine 22.9164.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: A.A.

#Grčka

#Zemljotres

#amplituda

POVEZANE VESTI

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES MAGNITUDE 5.8 STEPENI RIHTERA: Evo gde je bio epicentar

Svet

Zemljotres magnitude 5 stepeni Rihtera registrovan kod Perua

Svet

Zemljotres magnitude 3,1 stepeni Rihtera registrovan u Mediteranu

Svet

TRESLO SE TLO U KOMŠILUKU: Zemljotres jačine 3,7 stepeni po Rihteru pogodio Rumuniju

Svet

Novi potres na Balkanu: Zemljotres u Grčkoj

Svet

TRESLO SE TLO: Veoma jak zemljotres pogodio Krit