ZATRESLO SE TLO U GRČKOJ: Zabeležen zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera

Zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 14. mart 2026 u 06:46 časova, na području Grčke.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.576 i dužine 22.9164.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Autor: A.A.