Zemljotres pogodio Srbiju! Zatreslo se kod ovog grada, prati se situacija

Zemljotres magnitude 2.5 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 31. mart 2026 u 05:16 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Kladovo, na oko 18.3323 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 44.56 i dužine 22.39.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 8 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: A.A.

