Zemljotres pogodio Paraliju

Zemljotres magnitude 4 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 31. marta 2026 u 12:07 časova, na području Grčke.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 37.819 i dužine 21.1609, nedaleko od Paralije.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Autor: S.M.