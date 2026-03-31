Zemljotres pogodio Paraliju

Zemljotres magnitude 4 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 31. marta 2026 u 12:07 časova, na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 37.819 i dužine 21.1609, nedaleko od Paralije.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: S.M.