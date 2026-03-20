Još jači zemljotres pogodio Grčku, Albanci opet osetili podrhtavanje: Baš je treslo, jezivo je bilo

Zemljotres magnitude 4,8 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 20. marta u 10:40 časova, na području Grčke.

Potres je zabeležen 22 kilometra od mesta Pedini.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.57 i dužine 20.59.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.



Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

I ovaj zemljotres, kao i prethodni, osetio se takođe u Albaniji.

"Veoma jak", "Jezivo je bilo", "Baš je treslo", samo su neki od komentara građana Albanije na sajtu EMSC.

Da podsetimo, prvi jači potres jačine 4,7 stepeni Rihtera zabežen je u 10.05 sati u Grčkoj, a samo 35 minuta kasnije usledio je još jači.

Grčka ne prestaje da se trese

Niz zemljotresa pogodio je Grčku od jutros. Pored ova dva koja su bila jačine 4,7 i 4,8 stepeni po Rihteru, dogodilo se još nekoliko ali slabiji potresa.

Zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera zabeležen je u 10:46 časova, a onda je samo par minuta kasnije, u 10:50 časova, zabeležen novi potres jačine 4.1 stepen Rihtera.

U 10:53 sati u Grčkoj je došlo do novog potresa magnitude 3.6 stepeni Rihtera.

Autor: S.M.