Kuba u plamenu: Demonstranti napali kancelariju Komunističke partije na severu zemlje

Demonstranti nezadovoljni politikom kubanske vlade napali su danas kancelariju Komunističke partije Kube na severu zemlje, preneli su kubanski državni mediji.

U retkom izlivu javnog nezadovoljstva izazvanog sve ozbiljnijim nestašicama struje pogoršanih američkom naftnom blokadom i nestašicama hrane protest je počeo mirno u gradu Moron u petak uveče, ali u subotu ujutru je eskalirao u nasilne demonstracije, prenosi Rojters pozivajući se na kubanski dnevnik Invazor.

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar i ljude kako bacaju kamenje kroz prozore zgrade uzvikujući "Sloboda".

Nakon intervencije u Venecueli i hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura SAD su ove godine pooštrile svoju politiku i prema Kubi.

Američki predsednik Donald Tramp je obustavio isporuke venecuelanske nafte Kubi i zapretio da će uvesti carine svakoj zemlji koja prodaje naftu Kubi čime je povećao pritisak na kubansku ekonomiju koja se i pre toga borila sa nestašicama hrane, goriva, struje i lekova.

Tramp je nedavno izjavio da je Kuba na ivici kolapsa i da je voljna da postigne dogovor sa SAD.

Kubanska vlada je u petak saopštila da je započela razgovore sa Vašingtonom kako bi pokušala da smiri krizu.

Autor: D.Bošković