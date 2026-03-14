Kuba u plamenu: Demonstranti napali kancelariju Komunističke partije na severu zemlje

Demonstranti nezadovoljni politikom kubanske vlade napali su danas kancelariju Komunističke partije Kube na severu zemlje, preneli su kubanski državni mediji.
U retkom izlivu javnog nezadovoljstva izazvanog sve ozbiljnijim nestašicama struje pogoršanih američkom naftnom blokadom i nestašicama hrane protest je počeo mirno u gradu Moron u petak uveče, ali u subotu ujutru je eskalirao u nasilne demonstracije, prenosi Rojters pozivajući se na kubanski dnevnik Invazor.
🚨 WOW. Large-scale protests have BROKEN OUT in Cuba against the communist regime— Eric Daugherty (@EricLDaugh) 14. март 2026.
President Trump and Marco Rubio are working toward a friendly takeover by America
Latin America is DONE WITH COMMUNISM! 🇺🇸🇨🇺pic.twitter.com/MuMdtPNKWd
Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki požar i ljude kako bacaju kamenje kroz prozore zgrade uzvikujući "Sloboda".
Nakon intervencije u Venecueli i hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura SAD su ove godine pooštrile svoju politiku i prema Kubi.
Američki predsednik Donald Tramp je obustavio isporuke venecuelanske nafte Kubi i zapretio da će uvesti carine svakoj zemlji koja prodaje naftu Kubi čime je povećao pritisak na kubansku ekonomiju koja se i pre toga borila sa nestašicama hrane, goriva, struje i lekova.
Tramp je nedavno izjavio da je Kuba na ivici kolapsa i da je voljna da postigne dogovor sa SAD.
Kubanska vlada je u petak saopštila da je započela razgovore sa Vašingtonom kako bi pokušala da smiri krizu.
Autor: D.Bošković