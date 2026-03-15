'HILJADE NEVINIH JE UBIJENO' Papa Lav XIV pozvao na hitan prekid vatre u ratu protiv Irana

Papa Lav XIV uputio je danas apel za hitan prekid vatre u ratu protiv Irana, upozorivši da je "strahovito nasilje" odnelo hiljade života nedužnih civila i izazvalo ogromnu patnju širom Bliskog istoka, kao i da situacija u Libanu izaziva "veliku zabrinutost".

"Već dve sedmice narodi Bliskog istoka trpe strahovito nasilje rata", rekao je papa tokom nedeljne molitve na Trgu Svetog Petra u Vatikanu.

Kako rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ulazi u treću sedmicu, prvi papa iz SAD upozorio je da nasilje neće doneti pravdu, stabilnost i mir kojima narodi tog regiona teže.

"U ime hrišćana na Bliskom istoku i svih žena i muškaraca dobre volje, apelujem na one koji su odgovorni za ovaj sukob: obustavite vatru", poručio je papa Lav XIV.

On je naveo da je "hiljade nevinih ljudi ubijeno, a mnogi su bili primorani da napuste svoje domove".

"Ponovo izražavam bliskost sa svima koji su u napadima izgubili svoje najmilije", rekao je papa.

Papa Lav XIV je dodao da je situacija u Libanu, razorenom ratom između Izraela i libanskog militantnog pokreta Hezbolaha kojeg podržava Iran, takođe razlog za "veliku zabrinutost".

"Nadam se putevima dijaloga koji mogu da pomognu vlastima zemlje da sprovedu trajna rešenja za ozbiljnu krizu koja je u toku, za opšte dobro celog libanskog naroda", zaključio je papa.

Autor: Marija Radić