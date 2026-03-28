PAPA LAV XIV U ISTORIJSKOJ POSETI! U OVU državu je zadnji put kročio njegov prethodnik davne 1538. godine, evo šta je poručio BOGATIMA

Papa Lav XIV danas je u jednodnevnoj poseti Monaku pozvao građane te kosmopolitske mediteranske kneževine da iskoriste svoje bogatstvo, uticaj i katoličku veru za dobro, a posebno da podrže katoličko učenje o zaštiti svetosti života.

On je prvi papa koji je posetio Monako od posete pape Pavla Trećeg 1538. godine.

Princ Albert i princeza Šarlin dočekali su papu Lava na heliportu Monaka, odmah na obali blizu marine gde su usidrene megajahte bogatih i slavnih.

U dvorištu palate članice prinčevske porodice čekale su papu obučene u crno sa glavama pokrivenim čipkom. Princeza Šarlin bila je u belom što je protokolska privilegija koju Vatikan daje katoličkim suverenima kada se sastaju sa papama, poznata u diplomatskom žargonu kao "privilegija belog".

U pozdravu sa balkona palate papa Lav pozvao je Monako da upotrebi svoje bogatstvo za uticaj za dobro.

- To je važno posebno u istorijskom trenutku kada demonstracija moći i logika opresije nanose štetu svetu i ugrožavaju mir - rekao je papa.

Govoreći na francuskom papa je pozvao narod Monaka da upotrebi svoju veru i da uvek "bude sperman da zaštiti svaki ljudski život sa ljubavlju, u bilo koje vreme i pod bilo kojim uslovima tako da niko nikad nije isključen sa stola bratstva".

U kasnijem obraćanju u katedrali papa je pozvao katolike Monaka da šire svoju veru tako da bi život svakog muškarca i žene bio odbranjen i promovisan od začeća do prirodne smrti, što je jezik koji Vatikan koristi da iskaže protivljenje abortusu i eutanaziji.

Monako je jedna od malobrojnih evropskih zemalja gde je katolicizam zvanična državna religija. Princ Albert nedavno je odbio predlog o legalizaciji abortusa, pozivajući se na važnu ulogu koju katolicizam ima u društvu Monaka.

Ta odluka je u velikoj meri simbolična pošto je abortus ustavno pravo u Francuskoj koja opkoljava priobalnu kneževnu i njenih 2,2 kvadratna kilometra.

Ali, odbijajući da to dozvoli u Monaku, princ Albert se pridružio drugim evropskim katoličkim suverenima, koji su zauzeli sličan stav tokom godina da podrže katoličku doktrinu na kontinentu koji je sve više sekularan.

Papa Franja je prilikom posete Belgiji2024. godine najavio da stavlja pokojnog kralja Boduena na put da bude proglašen za sveca zato što je abdicirao na jedan dan 1990. godine, radije nego da odobri zakon kojim se legalizuje abortus.

Jednodnevna poseta pape uključuje sastanak sa katoličkom zajednicom Monaka u katedrali i misu na sportskom stadionu.

Monakovih 38.000 stanovnika su u velikoj meri katolici i takođe višenacionalni, a samo jedna petina stanovnika su zapravo građani kneževine.

Autor: Iva Besarabić