Papa Lav XIV u Monaku: Poreski raj milijardera treba da pomogne siromašnima (FOTO)

Papa Lav XIV pozvao je danas stanovnike Monaka, tokom jednodnevne posete toj mikrodržavi bez poreza na Francuskoj rivijeri, koja je poznata kao utočište za milijardere i njihove luksuzne jahte, da podele svoje bogatstvo i pomognu onima kojima je to potrebno.

U svom govoru u zvaničnoj rezidenciji princa Alberta od Monaka, tvrđavi iz 12. veka sa raskošnim apartmanima, papa Lav je pozvao stanovnike te kneževine da "stave svoj prosperitet u službu zakona i pravde", prenosi Rojters.

"U Božjim očima, ništa se ne dobija uzalud. Svako dobro koje nam je stavljeno u ruke... nosi suštinsku potrebu da se ne zadrži, već da se podeli, kako bi život svih bio bolji", rekao je papa.

Lav XIV je prvi papa posle skoro pet vekova koji je posetio bogatu mediteransku kneževinu, a u Monako je stigao nakon 90-minutnog leta helikopterom iz Vatikana i prvo se sastao sa princom Albertom, šefom države Monaka i sinom pokojne holivudske zvezde Grejs Keli.

Papa je, svojim zvaničnim poklonom Albertu, ponovio svoju poruku da bogati treba da pomognu onima koji su manje srećni, a princu je poklonio umetničko delo koje je izradio vatikanski studio za mozaike - sliku svetog Franje Asiškog, sina bogatog italijanskog trgovca iz 13. veka, koji se odrekao svog nasledstva da bi pomogao siromašnima.

Druga najmanja država na svetu posle Vatikana i jedna od poslednjih zemalja sa katolicizmom kao državnom religijom, Monako ima najveću koncentraciju milijardera po glavi stanovnika na svetu.

Poseta Monaku je tek druga poseta pape Lava XIV van Italije od kada je izabran, a najavljeno je da će on u aprilu posetiti četiri afričke zemlje, kao i Španiju u junu.

Autor: Jovana Nerić