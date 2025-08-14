AKTUELNO

Papa Lav XIV će prvi put primiti katoličko žensko udruženje, koje se zalaže za LGBT

Papa Lav XIV će prvi put primiti katoličko žensko udruženje koje se zalaže za veća LGBT prava u crkvi, rukopoloženje žena za sveštenice i za ukidanje obaveze celibata sveštenika, u sklopu obeležavanja ovogodišnje Jubilarne Svete godine, saopštio je danas Vatikan.


Predstavnici grupe "Mi smo Crkva" učestvovaće na Jubileju timova Sinoda u Vatikanu krajem oktobra, navodi se u saopštenju, prenosi Ansa.

Ovo je presedan, s obzirom na to da je ovaj međunarodni pokret u neskladu sa Vatikanom po mnogim pitanjima - od LGBT teme, preko rukopoloženja žena, do braka sveštenika i ekonomskih reformi.

Pokret je u Vatikan pozvao kardinal Mario Grek, generalni sekretar Sinoda.

Učesnici će proći kroz Sveta vrata i takođe se susresti sa Papom Lavom XIV, prenosi i Vatikanski informativni portal.

Vatikan se protivi ženama sveštenicama i braku sveštenika i navodi da u obredima mogu učestvovati samo homoseksualci koji žive u celibatu.

