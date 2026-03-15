AKTUELNO

Svet

SZO izdvojila dva miliona dolara za zdravstvenu pomoć u Libanu, Iraku i Siriji

Izvor: Tanjug

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je iz svog Fonda za hitne slučajeve (CFE) izdvojila dva miliona dolara kako bi podržala zdravstveni odgovor u Libanu, Iraku i Siriji zbog krize na Bliskom istoku.

Sukob je izazvao veliko kretanje stanovništva, navela je SZO prošle nedelje, procenjujući da se više od 100.000 ljudi u Iranu preselilo, dok je do 700.000 ljudi u Libanu interno raseljeno.

Za Liban je izdvojeno milion dolara kako bi se ojačala koordinacija hitnih službi SZO kroz Centar za hitne javnozdravstvene operacije, povećala zdravstvena pomoć povređenima, pojačano nadgledanje bolesti, kao i nabavka i distribucija osnovnih lekova i medicinskog materijala.

Za Irak i Siriju po 500.000 dolara predviđeno je za podršku hitnoj koordinaciji i upravljanju masovnim nesrećama, nabavku i distribuciju lekova i potrepština, pružanje zdravstvene pomoći raseljenim osobama, kao i jačanje nadzora bolesti i rada sa lokalnim zajednicama.

"U vreme kada se zdravstvene službe već suočavaju sa značajnim izazovima, podrška je ključna kako bi se sačuvali radnici u prvim linijama i održale kritične zdravstvene usluge", rekla je Hanan Balki, regionalna direktorka SZO za istočni deo Sredozemnog mora.

Autor: D.Bošković

