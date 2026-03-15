Pokušaj Evrope da se pridruži pregovorima o Ukrajini u februaru nije uspeo da dobije podršku Moskve, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na diplomatske izvore.

Tokom nedavnih kontakata, savetnici francuskog predsednika Emanuela Makrona pokrenuli su pitanje potrebe da evropski saveznici Kijeva učestvuju u pregovaračkom procesu, navodi se u tekstu.

Međutim, prema izvorima lista, ruska strana je jasno stavila do znanja da ne smatra preporučljivim proširivanje formata pregovora kako bi se uključile evropske države.



Pres-sekretar ruskog lidera rekao je za "Fajnenšel tajms" da je francuski zvaničnik došao u Moskvu na razgovore o Ukrajini, ali da ruska strana nije čula nikakve "pozitivne signale" od njega o njegovoj spremnosti za mirno rešenje .

