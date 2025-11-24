'TRAMPOV PLAN ZA UKRAJINU VIŠE NE POSTOJI' Oglasio se čovek iz kabineta Zelenskog nakon KLJUČNIH izmena: 'Ne može se primeniti'

Američki mirovni predlog za okončanje rata u Ukrajini smanjen je sa prvobitnih 28 tačaka na 19, preneo je Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima, a kako je naveo savetnik šefa kabineta Volodimira Zelenskog Oleksandr Bevz "Trampov plan više ne psotoji".

Izvorni mirovni plan od 28 tačaka koji je su SAD predstavile prošle nedelje "više ne postoji", poručio je savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika, Oleksandr Bevz.

Bevz, koji je bio deo pregovaračkog tima u Ženevi, u objavi na Fejsbuku istakao je kako je Kijev imao "vrlo konstruktivne razgovore sa Sjedinjenim Državama".

Prema njegovim rečima, američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je sastanak "najproduktivnijim" između Ukrajine i administracije Donalda Trampa.

"Više ne postoji"

"Ukrajina je prošla kroz svaku tačku predloženog plana sa SAD-om i plan, 'u obliku u kojem ga je svako prethodno video, više ne postoji'", pojasnio je.

"Neke su tačke uklonjene, druge revidirane - nijedna od ukrajinskih briga nije ostala nerešena", dodao je Bevz.



Naglasio je kako će "konačne odluke o najosetljivijim pitanjima" doneti predsednici Volodimir Zelenski i Donald Tramp.

Nakon razgovora američke i ukrajinske delegacije u nedelju u Ženevi, obe strane izvestile su o napretku u naporima da se okonča rat sa Rusijom, ali nisu pružile detalje o tome kako ce se rešiti neka duboka neslaganja između Moskve i Kijeva.

Tramp i Zelenski moraju da aminuju

Lideri EU su u ponedeljak razgovarali o napretku iz Ženeve i odlučili o tome kako najbolje dalje postupati, rekli su zvaničnici uključeni u pripreme.

Ipak, kako je rekao Rubio, konačni tekst sporazuma moraće da odobre predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednik SAD Donald Tramp pre nego što bude poslat Moskvi.

Autor: D.Bošković