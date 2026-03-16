ZAŠTITA AMERIČKIH PROIZVODA: Tramp uvodi stroge kazne za lažno reklamiranje oznake 'Proizvedeno u Americi'

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država potpisao je novu izvršnu naredbu kojom se uvodi rigorozna kontrola i zaštita istinitosti oglašavanja proizvoda koji nose oznaku „Proizvedeno u Americi“ (Made in America).

Ova mera doneta je sa ciljem da se osigura pravo američkih građana na tačne i proverene informacije, ali i da se zaštite domaći privrednici koji ulažu u američku proizvodnju od nelojalne konkurencije i prevara u digitalnom marketinškom prostoru.

U obrazloženju politike navodi se da u doba moderne digitalne trgovine strani proizvođači i prodavci često lažno predstavljaju svoju robu kao američku kako bi privukli patriotski nastrojene potrošače, dok su ti proizvodi zapravo većinskim delom proizvedeni u inostranstvu. Nova naredba naglašava da američka preduzeća koja sve faze proizvodnje obavljaju unutar zemlje imaju pravo na punu korist brenda koji donosi podrška domaćoj ekonomiji, dok građani moraju imati potpunu sigurnost u to šta etiketa o poreklu robe zaista znači.

Sprovođenje ove odluke povereno je predsedniku Federalne trgovinske komisije (FTC), koji će od sada prioritetno pokretati postupke protiv prodavaca i proizvođača u slučajevima gde tvrdnje o američkom poreklu krše zakon ili predstavljaju obmanjujuću praksu. FTC će takođe razmotriti uvođenje novih propisa koji bi digitalne platforme za prodaju smatrali odgovornim za nepoštenu praksu ukoliko ne uspostave jasne procedure za verifikaciju tvrdnji o zemlji porekla proizvoda koje nude.

Poseban akcenat stavljen je na javne nabavke i ugovore sa državom, gde će sve nadležne agencije periodično proveravati tvrdnje o američkom poreklu proizvoda nabavljenih kroz vladine ugovore. Za sve izvođače ili prodavce za koje se utvrdi da su lažno predstavili status proizvoda koji prodaju državi, predviđene su oštre sankcije koje uključuju uklanjanje njihovih artikala iz sistema javnih nabavki. Pored toga, takvi slučajevi će biti prosleđeni Ministarstvu pravde na dalje postupanje, što može dovesti do sudskih procesa pod Zakonom o lažnim potraživanjima.

Ova inicijativa takođe podstiče sve agencije koje nadgledaju označavanje porekla robe da razviju propise koji će promovisati dobrovoljno označavanje proizvoda napravljenih u SAD, uz obezbeđivanje doslednih uputstava za preduzeća. Sprovođenjem ove naredbe, administracija teži da uspostavi fer tržišnu utakmicu u kojoj će stvarna podrška američkoj radnoj snazi i industriji biti adekvatno prepoznata i zaštićena od manipulacija u onlajn i fizičkoj prodaji.

