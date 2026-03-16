PRINC VILIJAM OBJAVIO NIKAD VIĐENU FOTOGRAFIJU PRINCEZE DAJANE: Sećam je se svakog dana

Princ Vilijam odaje počast majci, princezi Dajani, povodom Dana majki dirljivom porukom i fotografijom iz 1980-ih koja do sada nije viđena.

Princ od Velsa podelio je u nedelju dirljivu poruku, sećajući se svoje pokojne majke na Dan majki. On je na svom zvaničnom Instagram profilu podelio fotografiju na kojoj je princeza Dajana sa njim kada je imao dve godine u polju cveća, snimljenu u Hajgrouvu 1984. godine.

- Sećam se svoje majke, danas i svakog dana. Mislim na sve one koji se danas sećaju nekoga koga vole. Srećan Dan majki - napisao je Vilijam u opisu i potpisao se inicijalom svog imena.

Vilijam je imao 15 godina kada mu je majka preminula 31. avgusta 1997. godine, nakon što je doživela saobraćajnu nesreću u tunelu Pont de l'Alma u Parizu. Tada je bila 36 godina.

