AKTUELNO

Svet

Tramp ne prestaje da šokira: Verujem da ću imati čast da osvojim Kubu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da veruje ''da će imati čast da osvoji Kubu''.

Na pitanje novinara da li bi kao sledeću mogao da pokrene vojnu ofanzivu protiv Kube, Tramp je odgovorio potvrdno.

"Bilo da je oslobodim, osvojim - mogao bih da uradim šta god želim sa njom", rekao je Tramp.

Tramp je prekinuo isporuke venecuelanske nafte Kubi i zapretio da će uvesti carine svakoj zemlji koja prodaje naftu Kubi.

Kuba je u petak saopštila da je započela razgovore sa SAD u nadi da će se smiriti kriza.

Tramp je više puta ponavljao poslednjih sedmica da je Kuba na ivici kolapsa i da želi da postigne dogovor sa SAD.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel je prošle sedmice rekao da ostrvo nije primilo pošiljku goriva tri meseca.

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Kuba

#Razgovor

#SAD

#kriza

