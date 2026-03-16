Američka banka postigla nagodbu u tužbi zbog slučaja u vezi sa Epstinom: OVO su najnoviji detalji

Američka banka "Bank of Amerika" (BofA) postigla je načelnu nagodbu u građanskoj tužbi koju su podnele žene optužujući banku da je omogućila finansijske transakcije povezane sa seksualnim zlostavljanjem koje je počinio osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin, pokazuje sudska dokumentacija objavljena danas.

Advokati banke i žena koje su podnele tužbu preneli su sudiji Okružnog suda Sjedinjenih Američkih Država na Menhetnu Džedu Rakofu tokom telefonskog razgovora 12. marta da su postigli "načelni sporazum", navodi se u sudskom podnesku, preneo je Gardijan.

Da bi stupila na snagu, nagodbu mora da odobri sudija Rakof, a advokati obe strane treba da do 27. marta dostave sudu pravna dokumenta o postignutom dogovoru, dok je ročište zakazano za 2. april, kada bi sudija trebalo da razmotri njegovo potvrđivanje.

Advokat podnositeeljki tužbe, Sigrid Mekoli saopštila je da je rešavanje slučaja protiv BofA "još jedan korak ka zasluženoj pravdi".

Predložena kolektivna tužba podneta je u oktobru, a podnela ju je žena koja je koristila pseudonim Džejn Dou.

U tužbi se navodi da je druga po veličini banka u SAD ignorisala sumnjive finansijske transakcije povezane sa Epstinom, uprkos "mnoštvu" informacija o njegovim zločinima, jer je profit stavila ispred zaštite žrtava.

BofA je, međutim, navela da se u tužbi samo tvrdi da je banka pružala uobičajene usluge osobama koje u to vreme nisu imale poznate veze sa Epstinom, ocenjujući da su tvrdnje o dubljoj umešanosti "površne i bez osnova".

Sudija Rakof je u januaru presudio da banka mora da se suoči sa navodima tužbe da je svesno imala korist od Epstinove trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i da je ometala primenu saveznog Zakona o zaštiti žrtava trgovine ljudima.

Među transakcijama na koje se u tužbi ukazuje, nalaze se i uplate Epstinu koje je izvršio Leon Blek, milijarder i suosnivač kompanije Apolo Global Menadžment.

Blek je 2021. godine podneo ostavku na mesto izvršnog direktora Apola nakon što je istraga utvrdila da je Epstinu platio 158 miliona dolara za poresko i imovinsko planiranje.

Bleka je trebalo da 26. marta da saslušaju pod zakletvom advokati žena koje su podnele tužbu i BofA, ali se to saslušanje, prema očekivanjima, neće održati zbog postignute nagodbe.

Suđenje zakazano za 11. maj takođe neće biti održano ukoliko sudija Rakof odobri sporazum.

Advokati podnositeljki tužbe, pokrenuli su tužbe i protiv drugih osoba i institucija za koje tvrde da su omogućavale Epstinovu trgovinu ljudima.

Oni su 2023. godine postigli nagodbe od 290 miliona dolara sa bankom Džej-Pi Morgan Čejs i 75 miliona dolara sa Dojče bankom u ime njegovih žrtava.

Džefri Epstin preminuo je u avgustu 2019. godine u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu, gde je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Smrt je, prema nalazu njujorškog sudskog lekara, proglašena samoubistvom.

Autor: Marija Radić