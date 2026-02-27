Epstin neposredno pre hapšenja planirao da kupi PALATU u Maroku: Bankovni transfer već bio potpisan, OVO su svi detalji

Osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin pokušao je da kupi palatu u Maroku za skoro 15 miliona dolara, nekoliko dana pre nego što je uhapšen 2019. godine.

To se navodi u dokumentima koje je prošlog meseca objavilo američko Ministarstvo pravde i u kojima se navodi da je Epstin želeo da kupi veliku palatu u luksuznom kvartu Palmeraie u Marakešu, koja je opisana kao arhitektonsko remek-delo, koje je izgradilo 1.300 majstora, a koja je ukrašena rezbarijama i mozaicima, prenosi BBC.

Navodi se da je Epstin potpisao bankovni transfer od 14,95 miliona dolara 5. jula 2019. godine, dan pre hapšenja i nakon sporazuma o kupovini sa ofšor kompanijom koja je posedovala nekretninu.

On je pregovarao o kupovini nekretnine od 2011. godine, ali su sporovi oko cene i načina kupovine trajali godinama, a prema objavljenim dokumentima, transfer je bio Epstinova poslednja veća finansijska transakcija pre hapšenja.

Tri dana nakon hapšenja, Epstinov računovođa Ričard Kan otkazao je bankovni transfer i kupovina na kraju nikada nije završena.

BBC podseća da Maroko nema ugovor o ekstradiciji sa SAD, a lokalni mediji spekulišu da je jedan od Epstinovih motiva za kupovinu nekretnine možda bio povlačenje u zemlju kako bi izbegao hapšenje, ukoliko bi protiv njega bile podignute nove optužnice.

Međutim, bivši Epstinov saradnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da transakcija pokazuje da Epstin "nije imao pojma" da će da bude uhapšen.

Prema brošuri o nekretninama, 1.300 majstora je tri godine radilo na izgradnji palate.

Objavljeni dosijei pokazuju da je 2008. godine Epstin zatražio od bivšeg laburističkog ministra Petera Mandelsona da mu pronađe asistenta koji bi mogao da mu "pronađe kuću u Marakešu".

U dokumentima se detaljno opisuje kako je Epstin periodično posećivao Maroko od 2012. godine, boraveći u ekskluzivnom okrugu Palmeraie, domu bogate zajednice iseljenika.

Takođe, navodi se, Epstinova dugogodišnja devojka Karina Šulijak počela je da traži nekretninu u Marakešu, uz brojne posete toj zemlji.

Mark Leon, partner kompanije Kensington Luxury Properties, rekao je za BBC da se Epstin fokusirao na njihovu nekretninu Bin Ennakhil (Između palmi) još 2011. godine, kao i da je palata, u vlasništvu nemačkog magnata Gintera Kiša, precenjena na 55 miliona evra, a njegova početna ponuda bila je toliko niska da se Kiš uvredio i odbio da ponovo posluje sa Epstinom.

Nakon toga, Epstin je iskoristio Šulijak i mrežu kontakata u Maroku kako bi sproveo inspekciju nekretnine, a 2018. godine, Epstin je sam posetio nekretninu pre nego što je Šulijak dala konačnu ponudu, pretvarajući se da radi u ime Leona Bleka, Epstinovog prijatelja i milijardera.

Dosijei pokazuju da je u jednom trenutku Kensington Luxury Properties predložio Epstinu "strategiju prodaje i oporezivanja", prema kojoj bi nekretnina bila registrovana kod marokanskih vlasti kao prodata za 10 miliona evra, dok bi se transakcija od 20 miliona evra obavila za deonice ofšor kompanije koja je posedovala nekretninu, a taj aranžman bi omogućio Epstinu da registruje svoje ime na vlasničkim listovima nekretnine i istovremeno smanji porez koji bi platio marokanskim vlastima.

Međutim, Kensington Luxury Properties je za BBC negirao da je postojao neetičan ili ilegalan pokušaj minimalizovanja poreza.

Autor: Marija Radić