DA LI JE OVO MOGUĆE? Iranski dron NEOMETANO leti kroz kompleks ambasade SAD! Snimak koji je šokirao svet: Prošao na par metara od američke zastave!

Novi snimak koji kruži društvenim mrežama bacio je ozbiljnu senku na bezbednost najčuvanijeg diplomatskog objekta na svetu.

An Iranian-backed militia successfully used a (likely fiber optic) FPV drone to carry out a reconnaissance mission through the U.S. Embassy in Baghdad yesterday.



Seen here, the drone flies unchallenged through the embassy complex for nearly two minutes. pic.twitter.com/S1Ky3eVUv0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 17. март 2026.

Proiranske paravojne snage u Iraku objavile su video u trajanju od skoro dva minuta, koji prikazuje bespilotnu letelicu kako krstari kroz srce američke ambasade u Bagdadu, izazivajući nevericu u vojnim krugovima.

Prošao na par metara od zastave SAD

Na snimku se jasno vidi kako se dron, za koji se veruje da je izrađen od fiberglasa, kreće između zgrada unutar teško utvrđenog kompleksa. Kako prenosi CNN, letelica je usred bela dana prošla na svega nekoliko metara od velike američke zastave, a da pritom nije aktiviran nijedan sistem zaštite.

Iako se na snimku čini da dron nije naneo direktnu štetu, sama činjenica da je neometano krstario "Zelenom zonom" šalje zastrašujuću poruku o ranjivosti američke odbrane.

Zelena zona pod opsadom: Evakuacija u toku

Objavljivanje ovog skandaloznog snimka usledilo je samo nekoliko sati nakon što je hotel "Al Rašid", koji se nalazi pod strogom vojnom zaštitom u neposrednoj blizini ambasade, pogođen u noćnom napadu.

Situacija u Bagdadu je kritična:

Hitna evakuacija: Ambasada SAD je još početkom marta naredila svim zaposlenima koji nisu ključni za operacije da napuste misiju.

Serija napada: Samo tokom proteklog vikenda, ambasada je bila meta dva drona, dok je u ponedeljak PVO sistem jedva uspeo da obori nadolazeće projektile.

Iako je video datiran na 16. mart, zvanične potvrde o tačnom vremenu snimanja još uvek nema, ali je jasno da su proiranske snage ovim potezom zadale ozbiljan psihološki udarac Vašingtonu.

Autor: D.S.