DRAMA NA NEBU IZNAD IRAKA: Američki vojni avion HITNO sleteo u Tel Aviv! Proglašeno vanredno stanje na aerodromu 'Ben Gurion'!

Prava drama odigrala se jutros u vazdušnom prostoru Bliskog istoka kada je američki avion-tanker, namenjen za dopunu goriva u letu, bio prinuđen da zatraži hitno sletanje u Izraelu.

Incident iznad zone sukoba

Kako prenosi Tanjug, pozivajući se na iračke izvore i agenciju Tasnim, američka letelica je pretrpela ozbiljna oštećenja tokom leta iznad Iraka. Detalji samog incidenta se još uvek drže u strogoj tajnosti, ali je situacija bila toliko kritična da je pilot odmah zatražio prioritetno sletanje na aerodrom „Ben Gurion“ u Tel Avivu.

Vanredno stanje u Izraelu

Na izraelskom aerodromu je momentalno proglašeno vanredno stanje, a sve službe su bile u stanju pune pripravnosti dok je oštećeni džin sletao na pistu. Iako se još uvek ne zna šta je tačno uzrokovalo oštećenja – da li je u pitanju tehnički kvar ili neprijateljska vatra iznad Iraka, gde su proiranske snage jutros izuzetno aktivne – ovaj incident dodatno podiže tenzije u već usijanom regionu.

Zvanični Vašington se još uvek nije oglasio povodom stanja posade i stepena uništenja aviona.

Autor: D.S.