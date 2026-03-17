Nastavlja se drama u Beču, jednog radnika jedva živog izvukli: Strahuje se da ima mrtvih (FOTO)

Najmanje jedna osoba izvučena je živa ispod ruševina u Beču, a brojne vatrogasne i spasilačke ekipe nastavljaju da pretražuju ruševine ispod kojih je, kako se sumnja, nekoliko radnika.

Prema prvim informacijama, došlo je do urušavanja prilikom građevinskih radova u dvorištu jedne stare zgrade.

Policija ručno, ali i pomoću mašina kopa kako bi došla do zarobljenih ljudi. Neki prolaznici tvrde da su u akciji korišćeni i dronovi.

Portparol spasilačke službe rekao je u izjavi za Heute da je jedan radnik izvučen iz ruševina i da se nalazi u teškom stanju.

Bio je zatrpan ispod ruševina nekoliko minuta. Zadobio je teške povrede glave, ruku i kičme. On je kolima Hitne pomoći prebačen u bolnicu", navode.

Policija je apelovala na ljude da izbegavaju deo grada u kom se dogopdila nesreća.

Sumnja se da je do nesreće došlo tokom izvođenja radova i da se navodno urušio deo tavana, ali to nije zvanično potvrđeno.

POVEZANE VESTI

Svet

Drama u Beču: Ljudi zatrpani ispod ruševina nakon nesreće na gradilištu?

Svet

SRUŠIO SE HOTEL U NEMAČKOJ, IMA POGINULIH! Zatrpani ljudi ispod ruševina, među nestalima i DETE

Svet

URUŠILA SE ŠKOLA, IMA MRTVIH: Strahuje se da ima i zatrpanih - velika tragedija u Moskvi

Svet

SRUŠILA SE PETOSPRATNICA: Najmanje sedmoro mrtvih, u toku je akcija izvlačenja zarobljenih

Svet

'KAO DA JE EKSPLODIRALA BOMBA' Jezivo svedočenje očevidaca: Muškarac izvučen sa teškim opekotinama (FOTO/VIDEO)

Svet

UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! Srušila se zgrada u Turskoj, najmanje pet osoba zarobljeno u ruševinama (VIDEO)