Nastavlja se drama u Beču, jednog radnika jedva živog izvukli: Strahuje se da ima mrtvih (FOTO)

Najmanje jedna osoba izvučena je živa ispod ruševina u Beču, a brojne vatrogasne i spasilačke ekipe nastavljaju da pretražuju ruševine ispod kojih je, kako se sumnja, nekoliko radnika.

Prema prvim informacijama, došlo je do urušavanja prilikom građevinskih radova u dvorištu jedne stare zgrade.

Policija ručno, ali i pomoću mašina kopa kako bi došla do zarobljenih ljudi. Neki prolaznici tvrde da su u akciji korišćeni i dronovi.

Portparol spasilačke službe rekao je u izjavi za Heute da je jedan radnik izvučen iz ruševina i da se nalazi u teškom stanju.

Schwerer Unfall bei Baustelle in Wien-Alsergrund, Gerüst in der Porzellangasse gegenüber des Lycée Français eingestürzt😳🙄🤦‍♀️🤦🤦‍♂️https://t.co/1hGEoosg1P pic.twitter.com/ZStNBqhUCh — Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱 (@EmmaPeel_Knight) 17. март 2026.

Bio je zatrpan ispod ruševina nekoliko minuta. Zadobio je teške povrede glave, ruku i kičme. On je kolima Hitne pomoći prebačen u bolnicu", navode.

Policija je apelovala na ljude da izbegavaju deo grada u kom se dogopdila nesreća.

Sumnja se da je do nesreće došlo tokom izvođenja radova i da se navodno urušio deo tavana, ali to nije zvanično potvrđeno.

Autor: A.A.