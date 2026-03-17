Drama u Beču: Ljudi zatrpani ispod ruševina nakon nesreće na gradilištu?

Prava drama odvija se u Beču gde brojne vatrogasne i spasilačke ekipe pretražuju ruševine ispod kojih je, kako se sumnja, nekoliko radnika.

Prema prvim informacijama, došlo je do urušavanja prilikom građevinskih radova u dvorištu jedne stare zgrade.

Prolaznici su primetili veliki broj pripadnika hitnih službi na licu mesta. Kako navodi Heute, područje nadleću dronovi.

Schwerer Unfall bei Baustelle in Wien-Alsergrund, Gerüst in der Porzellangasse gegenüber des Lycée Français eingestürzt😳🙄🤦‍♀️🤦🤦‍♂️https://t.co/1hGEoosg1P pic.twitter.com/ZStNBqhUCh — Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱 (@EmmaPeel_Knight) 17. март 2026.

Sumnja se da su pod ruševinama zarobljeni radnici koji su bili angažovani na radovima renoviranja tavanskog prostora.

U ovom trenutku je nejasno šta se tačno urušilo na ljude.

Autor: A.A.