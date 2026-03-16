Pucnjava u zgradi vlade: Drama u Antaliji

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Prava drama odvija se u Antaliji u Turskoj, nakon što su odjeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez.

Građani su evakuisani iz zgrade.

Prema prvim informacijama, pucnjava se dogodila oko 11 časova po lokalnom vremenu.

Nezvanično, jedna osoba je ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i otvorila vatru nasumično pre nego što se zaključala u jednu od prostorija. Zgrada vlade je evakuisana nakon zvuka pucnjave.

Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mesta.

Policijski timovi obezbeđuju područje.

U ovom trenutku nije poznato da li ima ranjenih.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Region

Poznati detalji obračuna u Banjaluci! Gradom odjekivali pucnji, uhapšen i državljanin Srbije

Svet

Pucnjava u Džordžiji, zatvoren ceo tržni centar

Hronika

Drama u streljani u Beogradu: Muškarac se zatvorio, preti da će se ubiti

Društvo

Muškarac preti da će skočiti s mosta! Drama na Gazeli

Svet

Drama u Grčkoj: Muškarac pretio sekirom po ulici, pa se zaključao u zgradu, pregovarači stigli

Region

DRAMA U BANJALUCI! Napadnuti policajci, više osoba uhapšeno, čuo se i pucanj! (VIDEO)