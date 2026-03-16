Pucnjava u zgradi vlade: Drama u Antaliji

Prava drama odvija se u Antaliji u Turskoj, nakon što su odjeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez.
Građani su evakuisani iz zgrade.
Prema prvim informacijama, pucnjava se dogodila oko 11 časova po lokalnom vremenu.
Nezvanično, jedna osoba je ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i otvorila vatru nasumično pre nego što se zaključala u jednu od prostorija. Zgrada vlade je evakuisana nakon zvuka pucnjave.
Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mesta.
Policijski timovi obezbeđuju područje.
U ovom trenutku nije poznato da li ima ranjenih.
