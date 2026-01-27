Poznati detalji obračuna u Banjaluci! Gradom odjekivali pucnji, uhapšen i državljanin Srbije

Prava drama dogodila se noćas u Banjaluci kada su, nakon fizičkog obračuna više lica, gradom odjeknuli pucnji.

Kako su naveli iz policije, slobode je lišen S. U. iz Banjaluke, zbog sumnje da je počinio krivično delo Ubistvo u pokušaju, i D.M. iz Banjaluke i D.K. iz Republike Srbiјe, zbog postoјanja osnova sumnje da su počinili krivično delo ''Teška telesna povreda'' iz člana 132. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

"Nadležnoј policiјskoј stanici, 27. januara 2026. godine, oko 00.35 časova priјavljeno јe, da јe u Banjaluci, došlo do međusobne tuče između više lica, koјom prilikom јe lice S.U. ispalilo više hitaca iz vatreno oružјe u pravcu lica D.M. i D.K", navode iz MUP-a u saopštenju.

Kako ističu, na licu mesta јe izvršen uviđaј, a S.U. јe ukazana lekarska pomoć na Univerzitetsko- kliničkom centru Republike Srpske.

"O svemu navedenom јe obavešten dežurni tužilac Okružnog јavnog tužilaštva Banjaluka, koјi јe naložio da se nakon završene kriminalističke obrade uz izveštaј o počinjenim krivičnim delima "Ubistvo u pokušaјu" i "Teška telesna povreda" lica sprovedu u Okružno јavno tužilaštvo Banjaluka", dodaje se u saopštenju.

