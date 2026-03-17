DETALJI TRAGEDIJE U BEČU! Najmanje 4 osobe poginule na gradilištu: Nekoliko radnika zatrpano u nesreći (FOTO)

U nesreći koja se dogodila danas popodne na jednom gradilištu u Beču, prema poslednjim informacijama poginule su četiri osobe, dok je jedna teško povređena.

Teška nesreća dogodila se tokom građevinskih radova u dvorištu u Alzergrundu, preneo je portal Heute.at.

U ranim popodnevnim satima, navodno se urušilo nekoliko komponenti skele i oplate, zajedno sa velikim količinama betona. Nekoliko radnika je tom prilikom zatrpano.

Schwerer Unfall bei Baustelle in Wien-Alsergrund, Gerüst in der Porzellangasse gegenüber des Lycée Français eingestürzt😳🙄🤦‍♀️🤦🤦‍♂️https://t.co/1hGEoosg1P pic.twitter.com/ZStNBqhUCh — Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱 (@EmmaPeel_Knight) 17. март 2026.

Kako je profesionalna spasilačka služba potvrdila jedan 45-godišnji muškarac je spasen i izvučen iz ruševina sa teškim povredama. On se leči u traumatološkoj sobi zbog teških povreda glave, kičme i ruku.

Verschüttete auf Wiener Baustelle: Ein Arbeiter konnte bislang schwer verletzt geborgen werden, vier Tote werden befürchtet. https://t.co/9hc7duDEHC pic.twitter.com/c4PXnktpfv — Kronen Zeitung (@krone_at) 17. март 2026.

Tada je nastavljena potraga za još četiri osobe. One su u međuvremenu pronađene. U početku nije bilo potvrđenih informacija o njihovom stanju. Sada, međutim, postoji tragična sigurnost. Za četvoricu građevinskih radnika, sva pomoć je stigla prekasno. Podlegli su teškim povredama.

Spasilačke službe, vatrogasci i policija ostaju na licu mesta dok traje istraga. Mesto nesreće oko Porcelangase je opširno ograđeno.

Autor: Marija Radić