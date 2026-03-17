AKTUELNO

Svet

'VELIKI GUBITAK ZA PRAVOSLAVNI SVET' Preminuo gruzijski patrijarh Ilija II

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Katolikos-patrijarh cele Gruzije Ilija II preminuo je danas u klinici u Tbilisiju u 93. godini, saopštio je čuvar patrijaršijskog trona Gruzijske pravoslavne crkve, mitropolit Šio.

"Katolikos-patrijarh Ilija II cele Gruzije preminuo je pre samo nekoliko minuta. Bio je epohalna ličnost i ovo je veliki gubitak za ceo pravoslavni svet", rekao je novinarima mitropolit Šio, prenosi Interfaks.

Patrijarh Ilija II je prethodne noći primljen na odeljenje intenzivne nege u Tbilisiju, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Tokom dana Kavkaski medicinski centar, u kome je patrijarh bio smešten, posetili su gruzijski predsednik i premijer, Mihail Kavelašvili i Iraklij Kobahidze.

pročitajte još

SPC: Otvorena izložba 'Da se ne zaboravi' u znak sećanja na Martovski pogrom 2004.

Autor: Marija Radić

#Katolikos-patrijarh cele Gruzije Ilija II

#SPC

#Smrt

#patrijarh ilija ii

#pravoslavlje

POVEZANE VESTI

Društvo

Patrijarh Porfirije dočekao koptskog patrijarha: Duboke duhovne veze dva naroda

Društvo

Patrijarh Porfirije služio liturgiju u crkvi Svete Trojice na Vračaru

Društvo

Patrijarh Porfirije uputio čestitku povodom Ramazanskog bajrama

Društvo

Patrijarh srpski Porfirije u Nišu i Đunisu: Služi sa arhiepiskopom ohridskim i makedonskim Stefanom

Svet

PREMINUO MITROPOLIT DIMITRIJE! Hitno primljen u bolnicu, otkazali mu SVI ORGANI - Ovo je uzrok smrti

Društvo

POČEO SABOR SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Hramu Svetog Save (FOTO)