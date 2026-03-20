UMRO PARTIJARH FILARET: Poslednje dane proveo u bolnici

Umro je počasni patrijarh Filaret, jedan od vođa Pravoslavne crkve Ukrajine, saopštio je mitropolit Epifanije.

- Danas je u mom srcu duboka tuga i žalost, kao i u srcima mnogih Ukrajinaca, jer je danas završen zemaljski put Njegove Svetosti patrijarha Filareta. Uvek ćemo pamtiti smernice patrijarha Filareta o važnosti očuvanja jedinstva Ukrajinske crkve oko Kijevske eparhije - napisao je Epifanije na Fejsbuku.

Filaretovo zdravlje se pogoršalo poslednjih godina, ali je povremeno služio u kijevskoj katedrali Svetog Volodimira do 2025. godine. Hospitalizovan je 9. marta.

Ko je bio patrijarh Filaret

Filaret, poznat i kao Mihailo Denisenko, rođen je u porodici rudara uglja 1929. godine u Donjeckoj oblasti. Bio je mitropolit kijevski i poglavar ukrajinske crkve kao dela Ruske pravoslavne crkve od 1966. do 1992. godine. Takođe je bio mestoprivremeni poglavar Ruske pravoslavne crkve i kandidat za patrijarha moskovskog 1990. godine.

Filaret se raskinuo sa Ruskom pravoslavnom crkvom i suosnovao nepriznatu Kijevsku patrijaršiju 1992. godine, a bio je patrijarh ukrajinski od 1995. do 2018. godine.

Godine 2018. Kijevska patrijaršija je transformisana u Pravoslavnu crkvu Ukrajine, koju je predvodio mitropolit Epifanije, a zvanično ju je priznala Vaseljenska patrijaršija u Carigradu.

Filaret je postao počasni patrijarh nove crkve - počasna titula bez ikakve stvarne moći - iako Carigrad ne priznaje tu titulu.

Filaret se 2019. godine upleo u borbu za vlast sa Epifanijem oko nove crkve, nastojeći da vaskrsne Kijevsku patrijaršiju kao entitet odvojen od Pravoslavne crkve Ukrajine. Takođe je optužio Carigrad da pokušava da ograniči nezavisnost ukrajinske crkve.

Međutim, Filaretovi pokušaji da ponovo uspostavi sopstvenu crkvu na kraju su bili neuspešni.

Autor: S.M.