EU i Island potpisali istorijsko odbrambeno partnerstvo

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas i ministarka spoljnih poslova Islanda Torgerdur Katrin Gunarsdotir potpisale su danas u Briselu Partnerstvo za bezbednost i odbranu između EU i Islanda.

Ovim činom saradnja dve strane podignuta je na novi, strateški nivo, čime se dodatno učvršćuju bliski odnosi i doprinosi zajedničkoj bezbednosti i prosperitetu koji su u savremenom svetu neraskidivo povezani.

Novo partnerstvo pruža prilagođeni okvir za produbljivanje razmene informacija o regionalnim bezbednosnim izazovima i jačanje saradnje u kritičnim oblastima. Među prioritetima se posebno izdvajaju dalja podrška Ukrajini, pitanja Arktika i pomorske bezbednosti, kao i suočavanje sa sajber pretnjama. Dokumentom je obuhvaćena i saradnja u domenu novih i remetilačkih tehnologija, ekonomska bezbednost, kao i sve izraženija veza između klimatskih promena i globalne stabilnosti.

Partnerstvo će se oslanjati na niz mehanizama za dijalog i konsultacije koji će olakšati redovnu razmenu informacija i omogućiti efikasan nadzor nad sprovođenjem dogovorenog. Centralni deo ovog procesa biće namenski godišnji Dijalog o bezbednosti i odbrani koji će služiti kao platforma za strateško usmeravanje budućih zajedničkih aktivnosti.

U aktuelnom, nestabilnom bezbednosnom okruženju, ovaj korak predstavlja značajnu prekretnicu koja daje novi impuls već dubokim odnosima EU i Islanda, koji su decenijama utemeljeni na Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru (EEA). Potpisivanjem ovog dokumenta, obe strane su potvrdile privrženost zajedničkim vrednostima i interesima u spoljnoj i bezbednosnoj politici, stvarajući osnovu za brži i koordinisaniji odgovor na buduće geopolitičke potrese.