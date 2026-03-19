ORBAN BLOKIRAO KLJUČNI ZAJAM ZA UKRAJINU: Zahteva da se aktivira naftovod Družba

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson, Vladimir Gerdo, Sputnik

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta kritikovao je mađarskog premijera Viktora Orbana zbog “neprihvatljivog” ponašanja u vezi sa blokiranjem zajma za Ukrajinu, prenela je agencija Ukrinform, pozivajući se na neimenovanog evropskog zvaničnika.

Na sastanku Saveta, Košta je takođe opisao kao neprihvatljive i neke izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o Orbanu, naveo je zvaničnik.

On je dodao da je tokom video konferencije, Košta govorio o pitanju "ponašanja Mađarske u vezi sa zajmom podrške EU za Ukrajinu, koji je Evropski savet usvojio u decembru konsenzusom, uz podršku svih šefova vlada i država", preneo je Ukrinform.

“Kao i u prethodnim razgovorima sa Orbanom, predsednik Košta je izjavio da je takvo ponašanje neprihvatljivo i krši principe dobre vere i iskrene saradnje utvrđene ugovorima“, rekao je zvaničnik.

On je dodao da je situacija sa naftovodom Družba posebno pitanje i da njegova obnova zavisi isključivo od sposobnosti Ukrajine da izvrši popravke i “od želje Rusije da ga ponovo ne uništi“.

“Predsednici Evropskog saveta i Evropske komisije rade sa ukrajinskim vlastima kako bi pomogli, a predsednik Zelenski se upravo obavezao da će što pre u potpunosti obnoviti protok nafte i da će u potpunosti poštovati ulogu Ukrajine kao pouzdanog energetskog partnera EU“, rekao je izvor upoznat sa diskusijama.

U međuvremenu, Antonio Košta takođe je podsetio da su neki od javnih komentara predsednika Zelenskog u vezi sa mađarskim premijerom bili “neprihvatljivi“.

“Nikome nije potrebna eskalacija“,ukazao je neimenovani zvaničnik.

Orban je jutros novinarima pre početka sastanka Evropskog saveta rekao da neće podržati odluke u interesu Ukrajine dok se ne nastavi tranzit ruske nafte kroz naftovod Družba.

U međuvremenu, nekoliko lidera zemalja članica EU navelo je pre samita da svi moraju da se pridržavaju političkih odluka donetih na sastanku Evropskog saveta u decembru 2025. godine, preneo je Ukrinform.

Autor: Iva Besarabić

