Mask obmanuo investitore Tvitera: Moraće da plati stotine miliona dolara

Presuda protiv Ilona Maska zbog prevare investitora Tvitera može rezultirati odštetom od 2,6 milijardi dolara. Ova situacija otvara pitanja o njegovim postupcima.

Ilon Mask je prevario investitore kompanije Twitter Inc. kada je omalovažavao kompaniju 2022. godine u pokušaju da kupi platformu društvenih mreža po nižoj ceni od svoje prvobitne ponude od 44 milijarde dolara, zaključila je porota.

Porotnici saveznog suda u San Francisco utvrdili su u petak da je Mask namerno doveo u zabludu akcionare Tvitera kada je tvitovao da društvena mreža, sada nazvana X, ima previše lažnih naloga i pokušao da odustane od dogovora. Porota je odbacila dve od četiri optužbe za prevaru. Maskovi advokati su najavili žalbu.

Utvrđuje se iznos odštete

Osmočlano veće izračunalo je koliko su Maskove izjave oborile cenu akcija kompanije za svaki trgovački dan tokom perioda od oko pet meseci. Iznos odštete koji mora da plati pojedinačnim investitorima, što bi moglo iznositi stotine miliona ili čak milijarde dolara, biće određen kasnije kada akcionari podnesu zahteve.

Presuda, doneta nakon oko tri dana većanja, predstavlja retak poraz na sudu za najbogatijeg čoveka na svetu, koji je prozvan "Teflon Elon" zbog svoje istorije pobeda u pravnim sporovima visokog rizika za koje su mnogi očekivali da će ih izgubiti.

On je pobedio u suđenju 2023. godine povodom optužbi investitora kompanije Tesla Inc. da ih je doveo u zabludu tvitom pet godina ranije u kojem je tvrdio da ima "obezbeđeno finansiranje" za povlačenje kompanije sa berze. Mask je suosnivač Tesle i njen izvršni direktor.

Advokat: Platiće 2,6 milijardi dolara

Mark Molamfi, advokat investitora, rekao je nakon presude da smatra da će odšteta iznositi 2,6 milijardi dolara. Međutim, čak ni tako visok iznos ne bi značajno uticao na Maskovo bogatstvo, koje je u petak iznosilo 661,1 milijardu dolara, prema Bloomberg Billionaires Indexu.

"Ovaj slučaj je mnogo veći od Twittera, ide pravo u srž Wall Street-a i onoga što se dešavalo poslednjih godina", rekao je Joseph Cotchett, Molumphyjev partner u firmi Cotchett, Pitre & McCarthy LLP. "To je odličan primer šta ne smete da radite prosečnom investitoru."

Maskovi advokati su istakli da je on dobijao druge slučajeve u žalbenom postupku.

"Današnju presudu, u kojoj je porota delimično presudila u korist tužilaca, a delimično protiv njih i nije utvrdila postojanje šire prevare, vidimo kao manju prepreku", navodi se u saopštenju njegovog pravnog tima iz firme Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. "Radujemo se oslobađanju na žalbi."

Porotnici su saslušali oko dve nedelje svedočenja Muska i tadašnjih najviših rukovodilaca Twittera, koji su se prisetili turbulentnog šestomesečnog perioda 2022. godine kada je serijski preduzetnik menjao stav o tome da li će kupiti platformu, što je dovelo do oštre pravne borbe sa upravnim odborom Twittera kako bi ga primorali da ispuni dogovor.

Investitori su tvrdili da su Maskove objave na društvenim mrežama i javne izjave, uključujući tvit od 13. maja 2022. u kojem je naveo da je dogovor "privremeno na čekanju" zbog provere broja botova među korisnicima, zapravo bile deo namernog plana da se obori cena akcija kompanije kako bi mogao da ponovo pregovara o povoljnijoj ceni.

Nisu nevine greške

Molamfi je u završnoj reči rekao poroti da Maskovi tvitovi "nisu bile neke nevine greške ili nepromišljeni tvitovi".

"Bili su namerni, promišljeni i osmišljeni da investitorima prenesu da je Twitter preplavljen spamom", rekao je on.

Mask je svedočio ceo jedan dan i deo sledećeg, i uglavnom se držao svoje verzije događaja, tvrdeći da su bivši rukovodioci Tvitera, uključujući izvršnog direktora Parag Agrawal i finansijskog direktora Ned Segal, lagali njega i javnost u finansijskim izveštajima o rasprostranjenosti spama i lažnih naloga, poznatih kao botovi.

"Naravno da se govorilo o ponovnim pregovorima kada se pojavio problem sa botovima", rekao je Maskov advokat Michael Lifrak u završnoj reči. "To nije bila nikakva tajna."

Akcije su ostale nestabilne nekoliko meseci dok je Mask kolebao oko realizacije dogovora, čime je izbrisano više milijardi dolara tržišne vrednosti Tvitera. Kada je Tviter tužio Maska u Delaveru u julu 2022. zbog odustajanja od kupovine, cena akcija pala je na 32,52 dolara, što je 40 odsto manje od Maskove ponuđene otkupne cene.

Mask je svedočio da je pristao na prvobitnu cenu od 54,20 dolara po akciji jer je verovao da je sudija u Delaveru, koji je vodio spor, pristrasan protiv njega.

Milijarder je tvrdio da je sporni tvit bio znatno drugačiji od potpunog odustajanja od dogovora. "Ne kažem da neću zaključiti posao", rekao je poroti. "Ni u jednom trenutku nisam rekao da je dogovor otkazan."

Međutim, Mask je priznao tokom unakrsnog ispitivanja da je objava "privremeno na čekanju" bila greška. "Možda to nije moj najmudriji tvit", rekao je. "Ne znam da li bih ga nazvao najglupljim. Ali ako je doveo do ovog suđenja, verovatno spada u tu kategoriju."

Autor: Jovana Nerić